İngiltere'de devir teslim zamanı! Starmer başbakanlık koltuğuna veda etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda her hafta düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumuna son kez başbakan sıfatıyla katıldı. Görevini devretmeye hazırlanan Starmer, konuşmasının sonunda "Bayrağı devralan her başbakan günü geldiğinde onu devredeceğini bilir. Benim için de o gün geldi. Bu benim siyasi yolculuğumun sonu." sözleriyle hem başbakanlığa hem de aktif siyasi yaşamına veda etti.

Görevdeki son günlerinde sabah saatlerinde kabine toplantısına başkanlık ettiğini söyleyen Starmer, akşam ise İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak milli maçı izleyerek gününü tamamlayacağını ifade etti.

NEFRET SUÇLARINA DEĞİNDİ

Konuşmasında geçen hafta evinde ölü bulunan eski milletvekili Ann Widdecombe'un cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasına da değinen Starmer, son 11 yılda eski ya da görevde bulunan üç milletvekilinin öldürüldüğünü hatırlatarak parlamentodaki güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini açıkladı.

Toplumdaki nefret suçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Starmer, Müslümanlara ve Yahudilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. Antisemitizm de Müslüman karşıtı nefret de toplum için zehirdir." dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Konuşmasının sonunda görev süresini değerlendiren Starmer, 2019'daki ağır seçim yenilgisinden sonra İşçi Partisi'ni yeniden iktidara taşıdıklarını hatırlattı. İki yıllık başbakanlığı boyunca ülkeyi devraldığından daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştığını söyleyen Starmer, elde edilen başarılardan gurur duyduğunu belirterek kabinesine, milletvekillerine ve kamu çalışanlarına teşekkür etti.

YENİ BAŞBAKAN GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK

Geçen ay partisinden gelen "bir sonraki genel seçime yeni bir liderle girilmesi" çağrılarının ardından İşçi Partisi liderliğinden ayrılan Starmer, yeni liderin seçilmesinin önünü açmıştı.

9 Temmuz'da başlayan liderlik yarışının bu hafta tamamlanması beklenirken, seçilecek yeni İşçi Partisi liderinin gelecek hafta başında başbakanlık görevini devralması öngörülüyor. Parti kulislerinde, kısa süre önce Makerfield ara seçiminde milletvekili seçilen eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yeni lider ve İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olması bekleniyor.