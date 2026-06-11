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Halk TV Dünya İran'ın güncellediği hedefler gündem yarattı! Musk'ın şirketleri de listede

İran'ın güncellediği hedefler gündem yarattı! Musk'ın şirketleri de listede

İran basınında yer alan iddialara göre Tahran yönetimi, bölgedeki olası askeri hedeflerini yeniden değerlendirdi. Güncellenen listede Elon Musk'ın savunma ve uydu projeleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler de yer alıyor.

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İran'ın güncellediği hedefler gündem yarattı! Musk'ın şirketleri de listede

İran medyasında yer alan haberler, bölgedeki gerilimi artırabilecek yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Fars Haber Ajansı, İran'ın stratejik hedef listesini yeniden şekillendirdiğini ve bu kapsamda ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketleriyle bağlantılı bazı kuruluşların da listeye dahil edildiğini öne sürdü.

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İddialara göre İranlı yetkililer, özellikle uydu iletişimi ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin askeri operasyonlarda dolaylı rol oynayabileceği değerlendirmesini yapıyor. Bu nedenle bölgede faaliyet gösteren bazı iletişim ve teknoloji altyapılarının yakından takip edildiği ifade edildi.

ORDUYA DESTEĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İran'ın güncellediği hedefler gündem yarattı! Musk'ın şirketleri de listede - Resim : 2

Haberlere göre Musk'ın savunma amaçlı uydu projeleri ve ABD ordusuna sağladığı ileri sürülen teknolojik destek, söz konusu kararın gerekçeleri arasında gösterildi. İran basını, bu sistemlerin keşif faaliyetleri, güvenli haberleşme ve veri aktarımı gibi alanlarda kullanıldığını savundu.

BAĞLANTILI ŞİRKETLER DE HEDEFTE

Öte yandan İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren uydu iletişim merkezleri ile Musk'ın şirketleriyle ticari bağlantısı bulunduğu belirtilen çeşitli yatırım kuruluşlarının da İran'ın değerlendirme yaptığı noktalar arasında yer aldığı iddia edildi.

Tahran yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu haberler bölgedeki teknoloji altyapılarının olası çatışmalardaki rolüne yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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