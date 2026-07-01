İran'dan petrol fiyatı ve Hürmüz Boğazı açıklaması

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin petrol yaptırımlarını askıya almasının ardından İran'ın petrolü yüzde 20 daha pahalı sattığını ve 10-12 gün içinde 40 milyon varilin üzerinde ihracat yapıldığını açıkladı. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin İran ve Umman'a ait olduğunu vurgulayarak, "İran, hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından geri adım atmaz" dedi.

'PETROL YAPTIRIMLARI KALKTI, İHRACAT ARTTI'

Kalibaf, petrol yaptırımlarının kaldırılmasının ardından yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:

“Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz. Denizde ablukayı kaldırdığımız günden bugüne kadar 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Bu, 10-12 günden kısa bir sürede gerçekleşti. Oysa yaklaşık elli küsür gün boyunca hiç petrol ihraç etmemiştik.”

Kalibaf, İran'ın farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının, ihtiyaç duyulan malların satın alınması için Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI: “HİÇBİR ŞEKİLDE HAKLARIMIZDAN GERİ ADIM ATMAYIZ”

Hürmüz Boğazı'nda ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin de açıklamalarda bulunan Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetimine ve düzenlemelerine riayet etmemek istiyorlar ve doğal olarak İran da buna tepki gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın egemenliği İran ve Umman'a ait. Boğazdaki geçiş tertibatı İran'ın belirlediği düzenlemelere göredir. Fars Körfezi'nin kıyıdaş ülkeleriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. İran, hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından geri adım atmaz. Burası bizim karasularımızdır. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin gün be gün arttığını dünyaya göstermeliyiz. Hatta gemi sigorta bedelleri düşürülmeli.”

LÜBNAN ATEŞKESİ VE ORTAK KOMİTE

Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mutabakatın 5 maddesinin uygulanması amacıyla İsviçre’ye gittik. Bu şartlar uygulanmaz ise müzakerelere başlamayacağız. İslamabad Mutabakatı ABD yenilgisinin belgesidir. Mutabakattan sonra Siyonist rejim Lübnan'a ağır bir saldırı başlattı ve anlaşmada sorun yaşanması için bazı yerleri işgal etmeye çalıştı. Bu durum bizim İsviçre’ye gitmemize neden oldu ve orada ateşkesi ele aldık. Bunun ardından Lübnan’a saldırılar öncekilere kıyasla oldukça azaldı. Lübnan-İran-ABD arasında ortak komite kurulacak ve büyükelçimiz o komitede yer alacak.”

NÜKLEER PROGRAM: “URANYUM ZENGİNLEŞTİRME BİZİM HAKKIMIZ”

Kalibaf nükleer meselelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Halihazırda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması'na (NPT) bağlı olduklarını dile getiren Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

“NPT üyesiyiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğimiz var ancak uranyum zenginleştirme bizim hakkımız. NPT yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.”

Kalibaf son olarak, ülkesinin füze gücünün müzakerelere konu olmaması nedeniyle iftihar ettiklerini söyledi.

(AA)