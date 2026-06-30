Piyasalarda ABD-İran yükselişi

New York borsasında haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artarak 52.182,74 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla 7.440,43 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,07 kazançla 25.820,14 puana yükseldi. Teknoloji hisselerinde geçen haftaki sert kayıpların ardından görülen toparlanma, piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

DOHA GÖRÜŞMESİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından gerilimin azalması ve tarafların diplomatik temasları sürdüreceğine dair haberler piyasalarda risk iştahını destekledi. Axios'un ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme yapılmasını planladı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu.

SPACEX VE ALPHABET HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Kurumsal tarafta ise SpaceX'in hisseleri, 7 Temmuz'dan itibaren Nasdaq-100 endeksine dahil edileceğinin duyurulması sonrası yüzde 7,15 değer kazandı. Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, Verizon'un yerine 30 şirketten oluşan Dow Jones Industrial Average endeksine dahil olmasının ardından yüzde 4,96 yükseldi. Comcast'in medya ve teknoloji faaliyetlerini ayırarak iki halka açık şirket oluşturma planını açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 4,53 arttı.

İŞ GÜCÜ VERİLERİ BEKLENİYOR

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin bu hafta açıklanacak veriler yakından takip edilecek. Yatırımcılar, verilerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesini bekliyor.