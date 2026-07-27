İran'dan kritik ABD ile görüşme açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi ile Washington arasında dolaylı temasların devam ettiğini doğruladı. Bekayi, iki ülke arasındaki mesaj trafiğine ilişkin soruları yanıtladı. İran'ın bu iletişim kanallarını açık tuttuğunu ancak diplomasi dışındaki temel önceliklerinin de bulunduğunu belirtti.

MESAJ ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR

Bekayi, "ABD'lilerin İran ile mesaj alışverişinde bulunduğu" yönündeki soruya olumlu yanıt verirken, bu temasların niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, diplomatik kanalların açık olduğunu ancak bu temasların İran'ın stratejik duruşunda bir değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı.

ÖNCELİK SAVUNMA

Sözcü, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bizim için öncelik egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve ABD'nin işlediği savaş suçlarına karşı halkımızı savunmaktır."

Bekayi, İran'ın savunma politikasında herhangi bir esneme olmadığını ve ABD'nin bölgedeki eylemlerini yakından izlediklerini de sözlerine ekledi. Tahran yönetiminin, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde hareket ettiği kaydedildi.