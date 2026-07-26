Trump'ın İran talimatı iddiası sonrası Netanyahu Güvenlik Kabinesi'ni acil topluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti öncesinde ülkeden ayrılmadan önce Güvenlik Kabinesi'ni acil bir toplantıya toplama kararı aldı. The Times of Israel gazetesinin geçtiği habere göre, Netanyahu bu kritik zirvede kabine üyeleriyle yerel saatle 13.00'te bir araya gelecek.

Gerçekleşecek bu buluşmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıların yapılmaması yönünde talimat verdiği iddialarının hemen ardından yapılması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK SALDIRI TALİMATI İDDİALARI VARDI

Öte yandan, Axios haber sitesine isim vermeden konuşan iki kaynak, Başkan Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermezken orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatını verdiğini iddia etmişti.

Söz konusu gelişmelerin gölgesinde toplanacak olan kabinenin, bu stratejik kararları masaya yatırması bekleniyor.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tüm bu yoğun diplomatik ve askeri hareketliliğin ardından 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir araya geleceği önceden duyurulmuştu. (AA)