İran'dan ABD'ye misilleme: Terörist ordusunu vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık, ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu."

MUTABAKAT ZAPTI'NIN 5. MADDESİNE ATIF

Açıklamada, ABD ile varılan Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği İran'ın kontrol edeceğine dair düzenlemelere yer verildiği ancak ABD'nin "çeşitli tarafları kışkırtarak mutabakattaki bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığı" savunuldu. Devrim Muhafızları, "Buna gerekli yanıt verilmiştir ve bu durum devam edecektir. Tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin saldırısını "ateşkes ihlali" olarak nitelendirerek, "Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine bağlılığı olmadığını gösterdi" açıklamasını yapmıştı. İran devlet televizyonu ise Sirik kentinde bir iletişim kulesi yakınına iki füzenin isabet ettiğini bildirmişti. Bu gelişmelerin ardından Devrim Muhafızları Ordusu, ABD noktalarını vurduğunu duyurdu.

(AA)