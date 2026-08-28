İran’dan ABD’ye Hürmüz tehdidi: Ekonomik çıkarlarını yüzde 100 hedef alacağız

İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanırken, Tahran'dan Washington'a yönelik yeni bir tehdit geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, deniz ablukasının devam etmesi durumunda ABD'nin ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını açıkladı.

Lübnan merkezli Hizbullah yayın organı Al-Manar televizyonuna konuşan Rızayi, bölgedeki gelişmeler ve ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rızayi, “Eğer abluka devam ederse, ABD'nin ekonomik çıkarlarını yüzde 100 oranında, büyük bir şiddet ve güçle hedef alacağız” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN İRAN’IN ŞARTLARI

Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılmasını ABD’nin İran’ın şartlarını yerine getirmesine bağlayan Rızayi, bu şartların başında, başta Lübnan ve Gazze olmak üzere Batı Asya’daki savaşların durdurulmasının geldiğini belirtti.

Şartları içeren listesinin ABD tarafına iletilmek üzere hazırlandığını belirten Rızayi, şu aşamada boğazın ortasından gemilerin geçişi için geçici bir güzergaha izin verildiğini, gelecekteki deniz trafiğinin ise Washington ile yapılacak bir mutabakata bağlanacağını söyledi.

İran'ın petrol satışlarının yaptırımlar öncesindeki seviyeye döndüğünü dile getiren Rızayi, yüzer depolardaki stokların boşaltılmasının yanı sıra, ihracat için yeni güzergahlar oluşturduklarını ve bunların kademeli olarak genişlediğini belirtti.

RIZAYİ’DEN NETANYAHU’YA SERT MESAJ

İranlı yetkili, İsrail'in Lübnan'daki faaliyetlerine ilişkin de sert ifadeler kullandı.

Rızayi, “İran, Binyamin Netanyahu'yu cehenneme gönderecek” diyerek Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kalacağını savundu.

BARRON TRUMP İDDİASINI YALANLADI

Rızayi'ye, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a yönelik saldırı planı hazırladığı iddiası da soruldu.

İranlı yetkili, söz konusu iddianın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Trump'ı korkutmak ve karar alma süreçlerini etkilemek amacıyla ortaya atıldığını ileri sürdü.

Rızayi, “Biz bir karar alırsak hiçbir şey bunun uygulanmasına engel olamaz. Ancak bu haberler Netanyahu'nun saçmalıklarından ibarettir” dedi.

İran devlet televizyonunda daha önce yayımlanan bir videoda ise Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül konulduğu iddia edilmişti. Videoda Trump'ın oğlunun bulunduğu yerler, eğitimi, korumaları ve kişisel ilgi alanlarına ilişkin bilgilere yer verilmişti.

Rızayi'nin açıklamaları, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve İran-ABD geriliminin yeni bir aşamaya taşınabileceği yönündeki endişeleri artırdı. (AA)