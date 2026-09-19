İran savaşında ABD’nin sakladığı gerçek! Ölü askerlerin sayısı resmi kayıtlardan fazla çıktı

ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşta hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısına ilişkin Pentagon’un açıkladığı resmi rakamlarla kurum içinden gelen bilgiler arasında dikkat çeken bir fark ortaya çıktı.

Washington Post’un, Savunma Bakanlığı’nın iç zayiat kayıtlarına erişimi bulunan altı ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 28 Şubat’ta başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin gerçek sayısı Pentagon’un kamuoyuna açıkladığından daha yüksek. Beş yetkili, İran savaşı kapsamında en az 22 Amerikan askerinin öldüğünü belirtirken, Pentagon’un kamuya açık Savunma Zayiat Analiz Sistemi’nde (DCAS) 18 ölüm kaydı bulunuyor.

"23 ASKER ÖLDÜ" İDDİASI

Yetkililerden biri ise daha yüksek bir rakam verdi. İsmini açıklamayan söz konusu yetkili, Trump yönetiminin İsrail ile birlikte İran’a yönelik savaşı başlattığı 28 Şubat’tan bu yana 23 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ancak bu rakamın içindeki tüm ölümlerin doğrudan çatışmalardan kaynaklanmadığı belirtildi. Yetkiliye göre söz konusu personelin tamamı, devam eden çatışmalar sırasında Ortadoğu’da görev yapan Amerikan askerlerinden oluşuyordu.

Aynı yetkili, savaşın başlamasından bu yana bölgede görev yapan üç ABD’li yüklenicinin de hayatını kaybettiğini aktardı.

PENTAGON'UN KAYITLARINDA NELER VAR?

Pentagon’un DCAS sisteminde cuma günü itibarıyla toplam 18 Amerikan askeri ölümü yer aldı. Bu kayıpların 14’ü Trump yönetiminin İran savaşına verdiği “Destansı Öfke Operasyonu” adı altında kaydedilirken, dört ölüm ise farklı bir “Deniz Aşırı Operasyonlar” kategorisinde gösterildi. Bu dört kaybın, temmuz ayında sağlanan ancak daha sonra bozulan ateşkes dönemine denk geldiği belirtildi.

Pentagon’un kayıpları sınıflandırma biçimi yaz aylarında da tartışma konusu olmuştu. Savaşta hayatını kaybeden dört askerin isimleri bir süreliğine resmi listeden çıkarılmış, ardından bölgedeki çatışmaların yeniden sınıflandırılmasıyla kayıt sisteminde farklı kategorilere aktarılmıştı.

Bu değişiklik, İran ile yeniden başlayan çatışmaların “Destansı Öfke Operasyonu” yerine “Deniz Aşırı Operasyonlar” başlığı altında değerlendirilmesiyle sonuçlandı.

İRAN SAVAŞINA DAHİL EDİLMEDİ

Bunun yanı sıra Pentagon, şubat ayından bu yana İran savaşıyla doğrudan bağlantılı olmayan görevlerde Ortadoğu’da iki Amerikan askerinin daha öldüğünü açıkladı. Bu ölümlerin de İran saldırılarının hedefi olan üslerde meydana geldiği ancak isim bazında İran savaşı zayiat listesine dahil edilmediği belirtildi.

KAYITLARDA SORU İŞARETLERİ

ABD ordusunda görev yapan Çavuş Devin Seibel, 31 Mayıs’ta Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen bir eğitim kazasında yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığı tarafından ölümünün duyurulmasına rağmen Seibel’in adı DCAS sisteminde ilgili “Irak Operasyonu” zayiatları arasında görünmedi.

Binbaşı Sorffly Davius ise 6 Mart’ta Kuveyt’te geçirdiği tıbbi acil durum nedeniyle hayatını kaybetti. Davius’un ölümünün İran saldırısıyla bağlantılı olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Yetkililer, açıklanmayan ölümlerin kimlikleri, ölüm tarihleri ve ölüm koşulları konusunda ayrıntı vermedi. Ancak Pentagon’un kamuya açık verilerinde ek kayıpların yer almaması, kurum içinde de rahatsızlık yarattı.

Pentagon ise Washington Post’un konuya ilişkin sorularını yanıtlamadı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise daha sonra haberin dayandığı iddiaları reddederek Washington Post’un haberini “tamamen yalan” olarak nitelendirdi.

820'DEN FAZLA ASKER YARALANDI

Savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana 820’den fazla Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi. Yaralananların önemli bölümünün, ABD’nin Ortadoğu’daki üslerine yönelik İran füze ve saldırıları sonucunda travmatik beyin hasarı yaşadığı belirtildi. Pentagon’un son resmi açıklamalarında ise yaralı sayısı 824’ün üzerinde gösterildi.

Askeri zayiatların nasıl sınıflandırıldığı yalnızca kamuoyuna açıklanan rakamlar açısından değil, hayatını kaybeden askerlerin aileleri açısından da önem taşıyor. Her ölümün ardından yürütülen görev incelemeleri, askerin görev sırasında hayatını kaybedip kaybetmediğinin belirlenmesinde kullanılıyor. Bu değerlendirmelerin sonucunun ailelere sağlanacak bazı tazminat ve sosyal yardım haklarını doğrudan etkileyebildiği belirtiliyor.

SAVAŞIN FATURASI 43,6 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

İran savaşı, ABD ordusunun insan kayıplarının yanı sıra askeri kapasitesi ve bütçesi üzerinde de ağır bir yük oluşturdu.

ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) eylül başı itibarıyla yaptığı hesaplamaya göre savaşın maliyeti 43,6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın önemli bölümünü kullanılan mühimmat oluşturdu. CENTCOM hesaplamalarında mühimmat harcamalarının yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

ABD'nin Ortadoğu’daki çok sayıda askeri üssü de İran’ın füze ve İHA saldırılarından zarar gördü. ABD hükümetinin bir denetim raporuna göre Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün’deki Amerikan tesislerinde yüzlerce bina ve yapı hasar gördü. Raporda askeri teçhizat kayıplarının da milyarlarca dolara ulaştığı belirtildi.

Çatışmaların Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine etkisi ise küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmaya yol açtı.

WASHINGTON'DA SAVAŞ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Savaşın maliyeti ve askeri kayıplar Washington’da da siyasi tartışmayı derinleştirdi.

Reuters-Ipsos tarafından eylülde gerçekleştirilen ankete göre Amerikalıların yüzde 62’si Trump yönetiminin İran politikasını onaylamadığını belirtirken, yüzde 28’lik kesim politikaya destek verdi.

Kongre’de ise çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimler sürüyor. Salı günü yedi Cumhuriyetçi milletvekilinin Demokratlara katılarak savaşı durdurmayı amaçlayan sembolik bir girişime destek verdiği bildirildi.

KAYIP SAYILARI SENATOYA TAŞINIYOR

Temsilciler Meclisi’nde görev yapan 12 Demokrat gazi milletvekili, Pentagon’un asker ölümlerine ilişkin verileri değiştirmesini veya farklı kategoriler altında göstermesini engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Senatoda da benzer bir girişim gündemde. Demokrat senatörler, ara seçimlerin ardından çoğunluğu elde etmeleri halinde Pentagon’un askeri zayiatların bildirilme ve sınıflandırılma süreçlerini incelemeyi planladıklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie ise Savunma Bakanı Hegseth hakkında ayrı bir süreç başlattı. Massie, Hegseth’in Kongre’nin onayı olmadan savaşı sürdürerek 1973 Savaş Yetkileri Yasası’nı ihlal ettiğini savunuyor ve bakanın görevden alınmasına yönelik gensoru oylamasını zorlamaya çalışıyor.