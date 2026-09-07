İran Hürmüz Boğazı'nda anlaşmayı duyurdu: Önümüzdeki günlerde imzalanacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, katıldığı televizyon programında Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olacağı yeni koridor anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu.

'HÜRMÜZ BOĞAZI VE BASRA KÖRFEZİ'Nİ KAPSAYACAK'

Rızai, "Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz" dedi. Söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı bölgeden başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını belirten Rızai, ilan edilecek yeni alana "izinsiz" giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.

ABD SAVAŞ GEMİSİNE FÜZE TESTİ

İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırıları hakkında da konuşan Rızai, "48 saat önce ilk kez gemisavar füzemizi ABD savaş gemisi üzerinde test ettik" açıklamasını yaptı. Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı önlemleri sıkılaştıracağını ve uygulanacak sıkı önlemlerin füze saldırılarından daha fazla etki yaratacağını belirtti.

"BOĞAZIN AÇIK KALMASI ABD'NİN SALDIRMAMASINA BAĞLI"

Rızai, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz" ifadesini kullandı. Ayrıca, İran ile ABD arasında arabulucu rolü üstlenen ülkelerin, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması noktasında etkisiz olduğunu belirtti.

(AA)