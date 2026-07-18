İran dini lideri Hamaney: Trump'ın imzasının güvenirliliği yok; unutulmaz dersler vereceğiz

İran lideri Mücteba Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin, geçen ay Pakistan'ın arabuluculuğunda imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürdü.

Taraflar karşılıklı olarak ateşkesi bozmakla birbirini suçlamayı sürdürürken, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği ve enerji güvenliği konusundaki endişeler bölgedeki tansiyonu artırmaya devam ediyor. Taraflar, mutabakatın uygulanmasına ilişkin "karşılıklı taahhüt" ilkesinin ihlal edildiği yönündeki suçlamalarını sürdürüyor.

ABD'yi anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan Mücteba Hamaney, Washington'a karşılık vereceklerini belirterek, "ABD'ye vereceğimiz unutulmaz derslerimiz var." ifadelerini kullandı.

Hamaney, açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Büyük Şeytan'ın İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptını tekrar tekrar ihlal etmesi, ABD başkanın imzasının ne kadar değersiz ve güvenilmez olduğunu ve zorbalığın, hegemonik hırsların ve vahşetin Amerikan yaşam tarzının ve doktrininin ayrılmaz unsurları olduğunu herkese bir kez daha kanıtladı."

"DİRENİŞ EKSENİ'NİN ONA UNUTULMAZ DERSLER VERECEĞİNİ BİLMELİDİR"

Şimdi Amerikan düşmanı savaş çıkarmaya ve daha ağır bedeller ödemeye ve daha büyük bir rezalete yol açmaya çalışırken, sevgili İran milletinin ve Direniş Ekseni'nin ona unutulmaz dersler vereceğini bilmelidir."

İddialara göre ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bir gemiye yönelik dron saldırısı düzenlediğini öne sürerek, misilleme amacıyla İran'ın güney kıyılarındaki Sirik bölgesi başta olmak üzere füze ve insansız hava aracı depolarını hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi.

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise ABD'nin İran'ın petrol satış lisansını iptal etmesi ve yeni yaptırımlar uygulamaya koyması oldu. İran yönetimi, Washington'u mutabakatın birden fazla maddesini ihlal etmekle suçladı.

İKİ ABD ASKERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

CENTCOM, İran'ın Ürdün'deki üsse füze saldırısı sonucu iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.