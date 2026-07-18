CANLI | Ortadoğu'da savaş sürüyor: ABD İran arasında karşılıklı saldırılar
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yedinci gece hava saldırılarını başlattığını duyurdu. Saldırıların ardından İran''da patlama sesleri duyuldu. İran da ABD ordusu unsurlarına misilleme yaptığını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İran'a karşı yeni bir hava harekâtı başlatıldığını resmen duyurdu. Açıklamada, TSİ 22.00 itibarıyla "yedinci gecede art arda" saldırıların gerçekleştirildiği belirtildi.
YEDİNCİ GECE SALDIRILARI BAŞLATILDI
CENTCOM'un duyurusuna göre, İran'a yönelik operasyonlar bu gece de aralıksız devam etti. ABD'nin yeni saldırı dalgasını başlattığını açıklamasının hemen ardından, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinden patlama haberleri gelmeye başladı. İran'da ABD ordusu unsurlarına misillemeleri duyurdu.
İşte son gelişmeler...
İRAN HÜRMÜZ'DEN GEÇMEYE ÇALIŞAN 4 GEMİYİ VURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı.
ABD İRAN'IN FARS EYALETİNDE YENİ SALDIRILAR DÜZENLEDİ
ABD güçlerinin, İran'ın Fars eyaletinde iki ilçeye saldırılar düzenlediği bildirildi. İran'ın Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine saldırdığını duyurdu.
İRAN: BAHREYN'DE ABD UNSURLARINI VURDUK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Bahreyn'de ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli hedefleme merkezi ile ABD ordusunun deniz dronlarının deposunu balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu" duyurdu.
İRAN'IN HÜRMÜZGAN EYALETİNDE PATLAMA SESLERİ
BD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.