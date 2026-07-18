CANLI | Ortadoğu'da savaş sürüyor: ABD İran arasında karşılıklı saldırılar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İran'a karşı yeni bir hava harekâtı başlatıldığını resmen duyurdu. Açıklamada, TSİ 22.00 itibarıyla "yedinci gecede art arda" saldırıların gerçekleştirildiği belirtildi.

YEDİNCİ GECE SALDIRILARI BAŞLATILDI

CENTCOM'un duyurusuna göre, İran'a yönelik operasyonlar bu gece de aralıksız devam etti. ABD'nin yeni saldırı dalgasını başlattığını açıklamasının hemen ardından, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinden patlama haberleri gelmeye başladı. İran'da ABD ordusu unsurlarına misillemeleri duyurdu.

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