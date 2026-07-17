İran ABD üssünü vurup dünyaya petrol uyarısı yaptı! Savaş Suriye'ye taşındı

ABD ile İran arasında ateşkesin çökmesinin ardından başlayan karşılıklı saldırılar altıncı gününde daha da geniş bir coğrafyaya yayıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'ın güneydoğusundaki İrânşehr'e düzenlediği saldırıya karşılık olarak Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırındaki stratejik El-Tanf bölgesinde bulunan ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezini hedef aldığını açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan açıklamada, saldırının "ABD'nin İran topraklarına yönelik son operasyonlarına misilleme" olduğu belirtildi. Reuters ise söz konusu saldırıyı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını aktarırken, ne ABD ordusundan ne de Suriye hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

EL-TANF NEDEN KRİTİK?

El-Tanf üssü, Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarının kesiştiği stratejik noktada yer alıyor. ABD ordusu şubat ayında buradaki çekilme sürecini tamamladığını açıklamıştı. İran'ın saldırı açıklaması bu nedenle dikkat çekerken, hedef alınan bölgede ABD askeri varlığının mevcut durumu konusunda da soru işaretleri oluştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN DÜNYAYI İLGİLENDİREN UYARI

Devrim Muhafızları'nın açıklamasındaki en dikkat çekici mesaj ise enerji piyasalarına yönelik oldu.

İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü tamamen elinde tuttuğunu savunarak, ABD'nin saldırıları devam ettiği sürece boğazdan petrol ve doğal gaz ihracatına izin verilmeyeceğini duyurdu. Açıklama, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı. Gerilimin yeniden yükselmesiyle birlikte uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarına ilişkin endişeler de arttı.

ABD ALTINCI GECE DE VURDU

Misilleme açıklamalarının hemen öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik altıncı gece operasyonlarını tamamladığını duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasına göre operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmat kullanıldı. Operasyonların amacının İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve uluslararası ticaret gemilerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran üzerinde baskıyı artırmak olduğu belirtildi.

ABD'nin vurduğunu açıkladığı hedefler arasında;

Kıyı gözetleme ve radar sistemleri,

Hava savunma unsurları,

Askeri lojistik altyapısı,

Deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler,

İran'ın güneyindeki çeşitli askeri tesisler yer aldı.

CENTCOM ayrıca Ortadoğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yaptığını da duyurdu.

İRAN'IN GÜNEYİNDE CAN KAYBI

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi verilerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Bender Humeyr kentindeki köprüleri hedef alan saldırılarında en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Bunun yanı sıra İran'ın güneydoğusundaki Çabahar kentinde art arda üç şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamaların nedeni ile can ve mal kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran basınına göre ABD'nin son saldırılarında yalnızca Bender Humeyr'deki köprüler değil;

İrânşehr Havalimanı,

Bender Abbas demiryolu kavşağı,

Buşehr çevresi,

Keşm Adası,

Ahvaz,

Kirmanşah çevresindeki askeri noktalar,

Bender Abbas'taki iletişim kulesi,

Sirik yakınlarındaki bazı askeri bölgeler de hedef alındı.

İranlı yetkililer tüm saldırılara ilişkin nihai hasar bilançosunu ise henüz açıklamadı.

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ BÜYÜYOR

Son gelişmeler, geçen ay varılan geçici ateşkes mutabakatının tamamen dağılmasının ardından ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların her gün daha da şiddetlendiğini ortaya koydu. İran'ın ilk kez Suriye'deki bir ABD hedefini vurduğunu açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden küresel enerji krizinin merkezine yerleştiren çıkışı, çatışmanın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Washington ile Tahran diplomatik kanalların tamamen kapanmadığını belirtse de sahadaki askeri hareketlilik, bölgesel gerilimin yeni ülkelere yayılma riskinin giderek arttığına işaret ediyor.