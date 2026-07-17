ABD, İran operasyonlarının son dalgasını tamamladı! CENTCOM duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik altı gün boyunca aralıksız devam eden askeri operasyonların son aşamasının tamamlandığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye saatiyle 04.40'da başlatılan son büyük saldırı dalgasının sona erdiği bildirildi.

ASKERİ ALTYAPI HEDEF ALINDI

CENTCOM'un açıklamasına göre operasyonlarda İran'ın kıyı gözetleme sistemleri, hava savunma unsurları, askeri lojistik altyapısı ve denizcilik kapasitesini oluşturan hedefler vuruldu. Saldırılarda savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları ve savaş gemilerinin de aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Böylece ABD'nin İran'a yönelik art arda düzenlediği hava saldırıları altıncı geceye ulaşmış oldu.

Komutanlık ayrıca, Ortadoğu genelinde halen 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığını belirterek, bölgedeki askeri varlığın sürdüğünü açıkladı.

47 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

CENTCOM, bir gün önce Türkiye saatiyle 21.00 sıralarında İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından İran basını, İranşehr Havalimanı, Hamidiye kenti ile Bender Abbas'ta bulunan bir köprünün hedef alındığını öne sürdü.

Temmuz ayında ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda toplam 47 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 400'ü geçtiği bildirildi. Operasyonların sona erdiğinin açıklanmasına rağmen bölgede güvenlik endişesi ve yüksek askeri hareketlilik devam ediyor. (AA)