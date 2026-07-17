CANLI | ABD-İran çatışmaları üst üste 5'inci gecesinde: Bender Abbas'ta patlamalar

Valiliğin bildirdiğine göre, ABD saldırılarına hedef olan Buşehr kentinde iki ayrı patlama yaşandı. Patlamaların niteliği ve hedef alınan noktalara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

BENDER ABBAS SALDIRISINDA 7 YARALI

Öte yandan, bu gece Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentine yapılan saldırıda en az 7 kişi yaralandı. Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi, saldırının kentteki "Allahu Ekber Tepesi Mahallesi"nde gerçekleştiğini açıkladı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

CENTCOM'DAN 5. GECE SALDIRI AÇIKLAMASI

CENTCOM daha önce yaptığı duyuruda, "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını resmen açıklamıştı. Saldırıların kapsamına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

İşte son gelişmeler...