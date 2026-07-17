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Halk TV Dünya CANLI | ABD-İran çatışmaları üst üste 5'inci gecesinde: Bender Abbas'ta patlamalar

CANLI | ABD-İran çatışmaları üst üste 5'inci gecesinde: Bender Abbas'ta patlamalar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından, İran'ın güneyindeki Buşehr kentinden patlama haberleri geldi. Karşılıklı saldırılar sürüyor.

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CANLI | ABD-İran çatışmaları üst üste 5'inci gecesinde: Bender Abbas'ta patlamalar

Valiliğin bildirdiğine göre, ABD saldırılarına hedef olan Buşehr kentinde iki ayrı patlama yaşandı. Patlamaların niteliği ve hedef alınan noktalara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

BENDER ABBAS SALDIRISINDA 7 YARALI

Öte yandan, bu gece Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentine yapılan saldırıda en az 7 kişi yaralandı. Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi, saldırının kentteki "Allahu Ekber Tepesi Mahallesi"nde gerçekleştiğini açıkladı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

CENTCOM'DAN 5. GECE SALDIRI AÇIKLAMASI

CENTCOM daha önce yaptığı duyuruda, "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını resmen açıklamıştı. Saldırıların kapsamına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

İşte son gelişmeler...

ABD İRAN'DA SİVİL ALTYAPIYI HEDEF ALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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