İran: ABD ile barışımız yok İsrail'i tanımayacağız Müslümanlara füze vereceğiz

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkent Tahran'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile bir araya geldi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, görüşmede bölgesel gelişmeler ve Direniş Cephesi'nin geleceği ele alındı.

KALİBAF: "ABD İLE BARİŞİMİZ YOK"

Kalibaf, görüşmede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız."

İranlı yetkili, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze, gerektiğinde siyasi destek vereceklerini belirterek, diplomasinin askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyledi. Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs'ün özgürlüğüdür" dedi.

DERVİŞ: "MUTABAKAT İRAN İÇİN ZAFERDİR"

Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ise İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer, ABD için yenilgidir."

Derviş, söz konusu mutabakatın "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurguladı.

(AA)