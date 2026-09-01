"İnsanüstü" yapay zekâ kalp hastalığını iki saniyede tespit ediyor

Münih'te düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde tanıtılan yeni yapay zeka aracı, kalp hastalıklarının teşhisinde çığır açıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Imperial College London araştırmacıları tarafından geliştirilen teknoloji, milyonlarca hasta üzerinde eğitildi ve rutin EKG testlerinden insan gözünün göremediği detayları çıkarabiliyor.

EKG'DEN KALP HASTALIĞI TEŞHİSİ

Yüz yıldır kalp krizi ve ritim bozukluklarının teşhisinde kullanılan geleneksel EKG, kalp hastalığını doğrudan tespit edemiyor. Bu genellikle aylarca beklenmesi gereken ekokardiyogram (ultrason) gerektiriyor. Yeni AI aracı ise EKG sonuçlarından kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalığının belirtilerini "göz açıp kapayıncaya kadar" sürede saptayabiliyor.

YÜZDE 81 İLE 90 ARASI BAŞARI ORANI YAKALANDI

ABD'de 67 bin hasta üzerinde yapılan denemelerde, AI aracı kalp yetmezliği olanların yüzde 81'ini, kalp kapak hastalığı olanların ise yüzde 90'ını doğru şekilde tespit etti. Çalışmayı finanse eden British Heart Foundation'ın Klinik Direktörü Dr. Sonya Babu-Narayan, "Teknolojinin yüksek riskli hastaları erken tespit etme potansiyeli var. Kalp söz konusu olduğunda, erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır" dedi.