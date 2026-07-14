İngiltere'den Ortadoğu'yu karıştıracak çıkış: Hürmüz Boğazı için konuşlandırmaya hazırız

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile birlikte 37 ülkenin üst düzey temsilcileri katıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de zirvede yer aldı.

STARMER: KONUŞLANDIRMAYA HAZIRIZ

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Starmer, öncelikle İran'ın ticari gemilere ve Körfez'deki ortaklarına yönelik "saldırılarını" kınadı. Starmer, "Ateşkes ve kalan meseleler konusundaki müzakerelerin acilen yeniden başlamasını görmemiz gerekiyor. Boğazlarda sınırsız seyrüsefer özgürlüğü de buna eşlik etmeli. Bu süreci destekleme konusunda birlik içindeyiz ve gemilerin yeniden hareket etmesine yardımcı olmak için unsurlar konuşlandırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, İran da İsrail ile Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerine misillemelerde bulunmuştu. Çatışmaların başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, İran boğazı ABD ve İsrail bağlantılı gemilere kapatmıştı. İmzalanan mutabakat zaptının ABD saldırılarıyla bozulmasının ardından karşılıklı saldırılar tekrar başlamış ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari akış yeniden sekteye uğramıştı. İngiltere, daha önce ABD'nin İran'daki füze üslerine yönelik operasyonları için askeri üslerini kullanma izni vermişti.

(AA)