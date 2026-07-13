İngiltere'den İran'a tarihi hamle! Devrim Muhafızları resmen terör örgütü ilan edildi

Birleşik Krallık hükümeti, İran'ın en etkili askeri ve güvenlik yapılanmalarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) karşı kapsamlı bir yaptırım kararı aldı. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un parlamentoya sunduğu düzenleme kapsamında IRGC, "Birleşik Krallık'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan yabancı devlet bağlantılı yapılar" listesine eklendi.

Yeni yasal çerçeve, yalnızca örgüt üyelerini değil, IRGC adına faaliyet yürüten ya da örgütü destekleyen kişileri de hedef alıyor. Buna göre örgüte maddi destek sağlamak, lehine propaganda yapmak, kamuya açık toplantılarını organize etmek veya katılmak, sembollerini sergilemek ve örgütü yücelten açıklamalarda bulunmak cezai yaptırım kapsamına girecek. Suçun niteliğine göre failler hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istenebilecek. Düzenleme, devlet destekli yapılar için çıkarılan yeni ulusal güvenlik yasasının sağladığı yetkilerle uygulanacak.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

İngiliz hükümeti, kararın gerekçesinde IRGC'nin İngiltere topraklarında ölüm tehditleri, sindirme girişimleri, casusluk faaliyetleri, siber saldırılar ve devlet destekli operasyonlarla ilişkilendirildiğini vurguladı. Son yıllarda İran bağlantılı çok sayıda komplonun güvenlik birimleri tarafından engellendiğini belirten yetkililer, yeni düzenlemenin yabancı devletlerin vekil yapılanmalarını daha kolay yargılamayı amaçladığını ifade etti.

LİSTE DİKKAT ÇEKTİ

Karar yalnızca IRGC ile sınırlı kalmadı. İran bağlantılı olduğu belirtilen Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) ile Rus askeri istihbaratı GRU'ya bağlı bir gönüllü birlik de aynı listeye dahil edildi. İngiliz makamları, IMCR'nin Yahudi toplumunu hedef alan yedi saldırının sorumluluğunu üstlendiğini, bunlar arasında Londra'nın Golders Green bölgesinde ambulansların kundaklanmasının da bulunduğunu açıkladı.

Londra'nın bu adımı, İran ile diplomatik ilişkilerde tansiyonu daha da yükseltebilecek önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Güvenlik uzmanları, yeni düzenlemenin İngiltere'nin yabancı devlet kaynaklı tehditlere karşı bugüne kadar attığı en kapsamlı hukuki adımlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.