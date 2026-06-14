İngiltere Rus tankerine el koydu! Manş Denizi'nde gizli operasyon

İngiltere Manş Denizi'nde Rusya’ya yönelik son dönemin en kritik askeri ve istihbari operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık altı saat süren nefes kesen operasyonda, Kraliyet Deniz Piyade Komandoları ve Ulusal Suç Teşkilatı’na bağlı eğitimli kolluk kuvvetleri, Rus "gölge filosuna" ait bir petrol tankerine çıkarma yaptı.

ULUSLARARASI SULARDA GERİLİM ÜST DÜZEYE TIRMANDI

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin havadan destek verdiği baskın sonucunda, uluslararası sularda gerilim en üst düzeye tırmandı. Operasyonla ele geçirilen ve halihazırda yaptırım listesinde bulunan "Smyrtos" adlı petrol tankerinin, yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlanana kadar İngiltere'nin güney kıyılarında alıkonulacağı açıklandı.

İngiliz yetkililer, dev tankerin oluşturabileceği olası çevre felaketlerine veya güvenlik risklerine karşı çok sıkı bir şekilde izleneceğini ve kontrol altında tutulacağını bildirdi. Tarihi operasyonun ardından kameraların karşısına geçen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu hamlenin Moskova'ya vurulmuş çok ağır bir darbe olduğunu vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e net bir mesaj gönderen Starmer, "Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlerin ve bu kirli ticareti yapanların hiçbir yerde saklanmasına izin verilmeyecek" ifadelerini kullanarak İngiltere'nin kararlılığını dünyaya ilan etti.( DHA)