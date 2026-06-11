Starmer hükümetinde kriz: Savunma Bakanı rest çekerek istifa etti

İngiltere'de savunma harcamalarına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalar, hükümetin en kritik isimlerinden birinin istifasıyla yeni bir boyut kazandı. Savunma Bakanı John Healey, ülkenin karşı karşıya bulunduğu güvenlik risklerinin giderek arttığını ancak buna rağmen savunma bütçesinin ihtiyaçları karşılayacak düzeye çıkarılmadığını belirterek görevinden ayrıldığını duyurdu.

Başbakan Keir Starmer’a gönderdiği istifa mektubunda hükümetin son dönemde attığı adımları öven Healey, İşçi Partisi iktidarının Ukrayna’ya verilen destekten NATO içindeki rolün güçlendirilmesine kadar önemli başarılara imza attığını ifade etti.

"GÜVENLİK ORTAMI KARMAŞIKLAŞTI"

Healey, görev süresi boyunca İngiltere'nin savunma harcamalarının milli gelire oranının yüzde 2,5 seviyesine daha erken çıkarılması, kapsamlı askeri reformların başlatılması, büyük savunma ihracatı anlaşmalarının imzalanması ve Silahlı Kuvvetler personeline son yılların en yüksek maaş artışının sağlanması gibi gelişmelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Ancak bu adımların yeni dönemde yeterli olmayacağını vurgulayan Healey, İngiltere'nin giderek daha karmaşık bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Rusya'nın faaliyetlerindeki artış, Ukrayna savaşının devam etmesi, Ortadoğu'da büyüyen gerilimler ve NATO kapsamındaki yeni yükümlülüklerin savunma alanında çok daha büyük yatırımlar gerektirdiğini kaydetti.

BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

İstifa mektubunda hükümet tarafından hazırlanan Savunma Yatırım Planı'nın, hem mevcut operasyonel ihtiyaçları karşılamayı hem de Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonunu hızlandırmayı hedeflediğini aktaran Healey, gerekli mali kaynakların sağlanamaması nedeniyle bu hedeflerin tehlikeye girdiğini savundu.

Ocak ayında tamamlanan kapsamlı çalışmaların savunma alanındaki ihtiyaçların boyutunu açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Healey, buna rağmen Başbakanlık ve Hazine'nin ilave kaynak konusunda beklenen desteği vermediğini öne sürdü.

İngiliz siyasetçi, son aylarda güvenlik baskısının daha da arttığını belirterek Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası güvenlik misyonu, NATO'nun Kuzey Kutbu faaliyetleri, Rusya kaynaklı tehditler ve Ukrayna'ya yönelik destek yükümlülüklerinin bütçe üzerindeki baskıyı büyüttüğünü ifade etti.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Healey ayrıca, uzun vadede savunma harcamalarının 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,5'ine çıkarılması yönünde net bir yol haritası oluşturulması gerektiğini savundu. Mevcut koşullarda bu hedefe ulaşılmasının zorlaştığını belirten Healey, hükümetin kaynak tahsisindeki yaklaşımının görevini sürdürmesini imkânsız hale getirdiğini ifade ederek istifa kararı aldığını açıkladı.

İngiltere'de savunma bütçesi ekseninde yaşanan bu ayrılık, Starmer hükümetinin güvenlik politikaları üzerindeki baskıyı artırırken, önümüzdeki dönemde savunma harcamalarına ilişkin tartışmaların daha da büyüyeceğine işaret ediyor.