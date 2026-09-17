İktidar açıkladı: 15 dakika kitap okuyana para verilecek

Sosyal medya platformlarında saatlerce olumsuz içerik kaydırma hastalığı olarak bilinen ‘doomscrolling’ (felaket kaydırması) zihinsel sağlığımızı tehdit ederken, dünyayı şaşırtan radikal bir hamle geldi.

RESMEN DUYURDULAR

Elimizden düşmeyen telefonlar, kriz haberleri ve bitmek bilmeyen olumsuzluklar karşısında harekete geçen iktidar, vatandaşına sadece 15 dakika kitap okuması karşılığında nakit ödeme yapmaya başladı.

TELEFONU BIRAKIP KİTAP OKUYANA PARA VERİLİYOR

Dünyada ne olup bittiğini kaçırmama korkusuyla sürekli sosyal medyayı kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz. Peş peşe gelen savaş, felaket ve ekonomik kriz haberleri zihinsel sağlığı yerle bir ederken, Singapur yönetimi bu gidişata dur demek için benzersiz bir kampanya başlattı.

Ülkede başlatılan yeni programla vatandaşların konsantrasyon, eleştirel düşünce ve hayal gücünün geliştirilmesi hedefleniyor.

SİSTEME KAYDOLANA GÜNLÜK ÖDEME YAPILACAK

Devletin resmi internet sitesi üzerinden yürütülen program kapsamında, her gün 15 dakikalık okuma seansı kaydeden vatandaşlar 1 Singapur doları (yaklaşık 38 TL) kazanıyor.

Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, alışkanlıkların küçük adımlarla kazanıldığını belirterek amaçlarının son derece basit olduğunu söylüyor.

ÖĞRENCİLER OKUMADA DÜNYA BİRİNCİSİ ÇIKTI

Yapılan son araştırmalar, gençler üzerindeki en büyük zararın bağımlılık ve 'doomscrolling'den kaynaklandığını gösteriyor. İlginç olan ise Singapurlu öğrencilerin 2025 PISA okuma sıralamasında Çin ve Tayvan’ı geride bırakarak dünya birincisi olması.

Buna rağmen iktidar, sosyal medyanın gençlere zarar vermesini engellemek adına günlük zaman sınırları dahil her türlü önlemi masaya yatırıyor.