Husilerle savaş Suudi Arabistan'da kriz çıkardı: Havalimanlarına 5 saldırıda 19 ölü

Suudi Arabistan'da bir hafta içinde 5 havalimanına yönelik 10 saldırı düzenlendi. Saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılar nedeniyle havalimanındaki operasyonlar geçici olarak durduruldu.

KRAL HALİD HAVALİMANI'NA 5 SALDIRI

Arap Koalisyonu, bugün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 4'üncü terminalinin yolcu salonuna kaynağı bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını açıkladı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), saldırıda yaralananlar olduğunu duyurdu. GACA, ilgili makamlarla koordinasyon içinde hasar tespiti ve havalimanı tesislerinin güvenliğinin kontrol edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DÜN DÜZENLENEN SALDIRIDA 12 KİŞİ ÖLDÜ, 309 YARALI

Havalimanına dün düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Suudi Arabistan, 2'sinin Bangladeş, diğerlerinin ise ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı oldukları açıklandı. Hindistan'ın Riyad Büyükelçiliğinin, saldırıda yaralanan bir vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurmasıyla ölü sayısı 13'e yükseldi. GACA, cumartesi akşamı havalimanındaki operasyonların, hasar tespiti ve tesislerin güvenliğinin kontrol edilmesi tamamlanana kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

8 EKİM'DE İKİ SALDIRI: 3 ÖLÜ

Kral Halid Havalimanı'na 8 Ekim'de de iki saldırı gerçekleştirildi. Saldırılardan birinde havalimanı tesisleri, diğerinde Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçak hedef alındı. GACA, iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini, yaralananlar olduğunu açıkladı. Pilot Hamud Ali el-Külsümi'nin hayatını kaybeden 3 kişi arasında olduğu duyuruldu. Suudi Arabistan Hava Yolları, saldırılarda park halindeki bir uçağın da hasar gördüğünü bildirdi.

7 EKİM SALDIRISI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

Havalimanına 7 Ekim Çarşamba günü düzenlenen saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. GACA, yaralananların 5'inin Suudi Arabistan, 2'sinin Mısır ve birinin Pakistan vatandaşı olduğunu açıkladı.