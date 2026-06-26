Husiler'den İsrail'e Somaliland tehdidi: Tüm imkanlarla hedef alırız

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, hareketin televizyon kanalı el-Mesira'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Somaliland ile ilgili adımlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Husi, İsrail'in bölgeyi bir üs olarak kullanarak Aden Körfezi, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını iddia etti.

"SOMALİLAND'DAKİ HERHANGİ BİR İSRAİL KONUŞLANMASINA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Husi, İsrail'in Somaliland'da yapacağı her türlü askeri konuşlanmaya karşılık vereceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yemen, Somaliland'da İsrail'in herhangi bir konuşlanmasına seyirci kalmayacak. Düşman herhangi bir konuşlanma yaptığında, elindeki tüm imkanlarla onu hedef almak için inisiyatif alacaktır."

İSRAİL'DEN SOMALİLAND'I TANIMA KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla birlikte İsrail, uluslararası alanda Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke konumuna gelmişti.

(AA)