İsrail'den "Ermeni soykırımı" adımı: Dışişleri Bakanı açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hükümetin önümüzdeki toplantısında onaylanmak üzere İsrail'in "Ermeni soykırımını resmen tanımasına yönelik" bir öneri sunacağını açıkladı. Öneriye göre İsrail, olayları resmen "Osmanlı İmparatorluğu döneminin sonunda Ermeni halkına karşı işlenen bir soykırım" olarak tanımlamaya hazırlanıyor.

ÖNERİNİN DETAYLARI

Öneriye göre "olayların tarihsel gerçeğinin inkâr edilmesi, küçümsenmesi veya çarpıtılmasının kınanması gerektiği" belirtiliyor. Kararın daha sonra onay için Knesset'e (İsrail Parlamentosu) de sunulacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, daha önce yaşanan olayları "soykırım" olarak resmen tanımasa da Netanyahu yönetiminden bu doğrultuda açıklamalar yapılıyordu. Bu konu, Türkiye ile İsrail arasında zaman zaman gerginliklere neden olan hassas bir mesele olarak biliniyor. İsrail'in bu adımı, bölgedeki diplomatik dengeleri etkilemesi beklenen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Sa'ar'ın önerisi hükümetten onay alması halinde, İsrail bu konuda resmi bir tavır almış olacak. Ancak önerinin Knesset'te de onaylanması gerekiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve kararın ne zaman kesinleşeceği henüz bilinmiyor.