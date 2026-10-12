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Husi füzelerinden kaçan veliaht prens sığınaklarda saklanıyor!

Yemen’deki Husi saldırılarının yoğunlaşması Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın güvenlik önlemlerini artırdı. 41 yaşındaki prens, sığınaklı ve ağır korunan saraylar arasında hareket ediyor.

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Husi füzelerinden kaçan veliaht prens sığınaklarda saklanıyor!
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Yemendeki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının yoğunlaşması, Riyad yönetiminin güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın hareketleri de yeni güvenlik düzenlemeleri kapsamında değişti.

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Prensin hareketleri hakkında bilgi sahibi olan yetkililere dayandırılan haberde, 41 yaşındaki Muhammed bin Selman’ın yer altı sığınaklarıyla donatılmış, ağır güvenlik önlemleriyle korunan saraylar arasında hareket ettiği belirtildi. Veliaht prensin güvenliği için özel olarak seçilmiş görevlilerden oluşan bir ekip de devreye alındı.

SALDIRILAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Suudi Arabistan, Yemen’deki Husilerin saldırıları nedeniyle artan güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Ülkenin kritik noktalarını hedef alan saldırılar, hem askeri tesislerin hem de stratejik altyapının korunmasını Riyad yönetiminin öncelikli gündemlerinden biri haline getirdi.

WSJ’nin aktardığı bilgiler, saldırıların yalnızca ülkenin güvenlik altyapısında değil, veliaht prensin korunmasına yönelik uygulamalarda da yeni önlemleri beraberinde getirdiğine işaret ediyor. Ancak Suudi yönetimi tarafından prensin güvenlik düzenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Suudi Arabistan Yemen Savaş Füze Saldırı
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