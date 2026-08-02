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Halk TV Dünya Hürmüz Boğazı'nda son gelişme! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda son gelişme! İran medyası duyurdu

İran medyası, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Yetkililer, ABD'nin tutumu değişmedikçe boğazın kapalı kalacağını ve geçişlerin yalnızca Devrim Muhafızları'nın izniyle yapılabileceğini duyurdu.

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Hürmüz Boğazı'nda son gelişme! İran medyası duyurdu

İran Devlet Haber Ajansı, nükleer müzakerelerde görevli ekibe yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ABD ile herhangi bir mutabakata varılmadığını duyurarak, haberinde, "Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda herhangi bir anlaşma bulunmadığı ve bu yönde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda son gelişme! İran medyası duyurdu - Resim : 1

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN ONAYI ŞART

Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir askeri yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki "düşmanca eylemleri" sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğinin altını çizdi. Gemilerin geçiş güzergahlarının sıkı denetime tabi olduğu belirtilirken, bu sularda seyretmek isteyenlerin yalnızca önceden ilan edilmiş rotaları kullanabileceği ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden mutlaka resmi onay alması gerektiği belirtildi.

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Askeri kaynak, "Gemilerin geçişi, yalnızca ilan edilen güzergah üzerinden ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin onayıyla mümkün olacak" ifadelerini kullandı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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