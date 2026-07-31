İran Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiyi vurdu

İran devlet televizyonunda yer alan açıklamalarda, Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda "yasal olmayan ve güvensiz" farklı bir rota izleyerek Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 geminin vurularak durdurulduğu belirtildi. Yaşanan bu olay üzerine bölgede seyir halinde olan 4 petrol tankerinin de rotalarını değiştirerek döndüğü ifade edildi.

ABD KORUMASI VE YÖNLENDİRMESİ İDDİASI

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, vurulan gemilerin ABD'nin yönlendirmesiyle hareket ettiği öne sürüldü. Söz konusu gemilerin, ABD ordusunun sağladığı hava koruması altında ve standart dışı bir güzergah kullanarak bu geçişi gerçekleştirmeye çalıştıkları ifade edildi. ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden gemilerin, yapılan uyarılara yanıt vermemesi üzerine vurularak durdurulduğu kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TAM KONTROL VURGUSU

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın tam kontrolünün devam ettiği, bu nedenle ABD'nin açıklamalarına kulak verilmemesi gerektiğinin altı çizildi. (AA)