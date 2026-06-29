Hayvan kurtarma merkezinde dehşet: 117 köpek ölü bulundu

Kaliforniya’nın kuzeyindeki Fortuna kentinde faaliyet gösteren Miranda Hayvan Kurtarma Merkezi, yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın odağı haline geldi.

Humboldt County Şerif Ofisi ekiplerinin merkez ve çevresinde gerçekleştirdiği aramalarda, açık alanda kazılmış toplu gömü noktaları tespit edildi. Bu alanlarda farklı çürüme aşamalarında 117 köpeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında yalnızca cesetlerle sınırlı kalınmadı; bölgede ayrıca yaklaşık 600 köpek tasması, 21 köpek kafatası ve yüzlerce kemik parçası da delil olarak toplandı.

ATEŞLİ SİLAHLA VURULMUŞLAR

Yetkililer, incelenen 70 köpeğe ait röntgen görüntülerinde kurşun parçalarına rastlandığını açıkladı. Bu bulgular, çok sayıda hayvanın ateşli silah kullanılarak öldürülmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Bölge yakınlarında yapılan incelemelerde, köpeklerin öldürülmüş olabileceği değerlendirilen ayrı bir ahır yapısı da ortaya çıkarıldı. Soruşturma ekipleri, bu yapının olaylarla bağlantısını detaylı şekilde araştırıyor.

DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİ

Öte yandan ölen köpeklerin büyük bölümünün mikroçipli olduğu tespit edildi. Şu ana kadar bulunan altı bağımsız mikroçip üzerinden kimliklendirme çalışmaları sürerken, hayvanların geçmişine dair kayıtlar da inceleniyor.

Şerif Ofisi, soruşturmanın Nisan ayında merkeze yönelik hayvanlara kötü muamele, dolandırıcılık ve komplo şüpheleri üzerine başlatıldığını bildirdi.

ÖTENAZİ İDDİASI

Resmi kayıtlara göre merkez, 2025 yılı başından bu yana yaklaşık 900 hayvanı kabul etti, ancak yalnızca 116 hayvanın sahiplendirildiği belirlendi. Geriye kalan 700’den fazla hayvanın akıbeti ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Merkezin sahibi Shannon Miranda ise iddiaları reddederek, yalnızca tedavisi mümkün olmayan hastalıklar veya ciddi güvenlik riski taşıyan hayvanlar için istisnai olarak ötanazi uygulandığını savundu. Miranda, tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü öne sürdü.