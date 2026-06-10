Çocuk ve köpek aynı odada kalamayacak! İki ülkeden tartışma yaratan karar

İngiltere ve Galler'de çocukları köpek saldırılarından korumaya yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Parlamentoya sunulan düzenleme kapsamında, 12 yaşından küçük çocukların "yasaklı" veya özel muafiyetle sahip olunabilen tehlikeli köpek ırklarıyla yetişkin gözetimi olmadan yalnız bırakılması yasalarca yasaklanacak.

Hükümetin açıkladığı yeni tedbirler, özellikle son yıllarda kamuoyunda büyük yankı uyandıran ölümcül saldırıların ardından gündeme geldi. Düzenlemenin 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

YASAYA UYMAYANLARA İŞLEM BAŞLATILACAK

Yeni kurala göre, muafiyet sertifikasıyla sahip olunabilen XL Bully tipi köpekler ve Tehlikeli Köpekler Yasası kapsamındaki diğer yasaklı ırklarla çocukları yalnız bırakan sahipler hakkında yasal işlem başlatılabilecek. Yetkililer, ihlal durumunda para cezası uygulanabileceğini, köpeğin el konularak barınaklara götürülebileceğini ve sahiplerinin mahkemeye çıkarılabileceğini ifade etti.

İngiliz hükümeti, düzenlemenin temel amacının ev ortamında meydana gelen saldırıların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Çocukların özellikle küçük yaşlarda köpeklerin davranışlarını doğru okuyamadığına dikkat çeken uzmanlar, ciddi yaralanmaların büyük bölümünün aile ortamında ve tanıdık köpeklerle yaşandığını belirtti.

GEÇMİŞ SALDIRILAR SEBEP GÖSTERİLDİ

Kararın alınmasında son dönemde yaşanan trajik olayların etkili olduğu ifade edildi. Geçmiş yıllarda Güney Galler'de 10 yaşındaki bir çocuğun aileye ait XL Bully'nin saldırısında hayatını kaybetmesi ve geçen yıl dokuz aylık bir bebeğin yine aynı ırktan bir köpek tarafından öldürülmesi ülkede büyük tartışma yaratmıştı. Bu vakalar sonrasında hükümet üzerindeki baskı artarken, çocuk güvenliğine yönelik daha sıkı önlemler talep edilmişti.

Amerikan pitbull kökenli olduğu belirtilen XL Bully tipi köpekler, İngiltere ve Galler'de zaten sıkı kısıtlamalara tabi bulunuyor. Şubat 2024'ten bu yana geçerli bir muafiyet sertifikası olmadan bu köpekleri beslemek suç kabul edilirken ayrıca satışları, sahiplendirilmeleri, üretimleri ve ağızlıksız şekilde kamusal alanlarda dolaştırılmaları da yasak.

HAYVAN HAKLARI KURULUŞLARINDAN ELEŞTİRİ

Hayvan Refahı Bakanı Baroness Sue Hayman, yeni düzenlemeyi duyururken "Hiçbir çocuk tehlikeli bir köpekle yalnız bırakılmamalı. Çocukların güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. Hükümet, sorumlu köpek sahiplerinin evcil hayvanlarını beslemeye devam edebileceğini ancak çocukların korunması için ek tedbirlerin gerekli olduğunu savundu. Öte yandan hayvan refahı kuruluşları düzenlemenin amacını desteklese de yalnızca belirli ırkları hedef almasını eleştirdi.

Resmi verilere göre İngiltere ve Galler'de 2024 yılında yaklaşık 31 bin 920 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu rakam, bir önceki yıla göre artış gösterirken hükümet yeni düzenlemenin özellikle çocuklara yönelik ciddi yaralanma ve ölüm vakalarını azaltmayı hedeflediğini belirtti.