Halatsız atlayış ölüm getirmişti! Facianın yaşandığı köprü için yıkım kararı

Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Limeira kentinde yaşanan ölümcül bungee jumping kazasının ardından, olayın meydana geldiği ve halk arasında "İskelet Köprüsü" olarak bilinen terk edilmiş viyadüğün geleceği tartışma konusu oldu.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki köprüden gerçekleştirdiği atlayış sırasında güvenlik halatının bağlı olmaması nedeniyle zemine çakılarak hayatını kaybetmiş, olay yerinde yaşamını yitiren genç kadının ölümü, ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

YIKIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kazaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması kamuoyunda geniş tepkiye neden olurken, yerel yönetim facianın tekrar yaşanmaması için harekete geçti. Yetkililer, uzun süredir kullanılmayan viyadüğün kontrollü şekilde yıkılması amacıyla federal hükümete resmi başvuruda bulundu.

Başvuru süreci devam ederken köprünün çevresi güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. Bölgeye araç ve yaya girişini zorlaştırmak amacıyla çeşitli noktalarda hendekler açıldığı da bildirildi.

AİLEDEN YETKİLİLERE MEKTUP

Hayatını kaybeden genç kadının ailesi de yıkım kararına destek verdi. Maria Eduarda'nın amcası Luis de Freitas, yerel bir siyasetçiye gönderdiği mektupta benzer acıların tekrar yaşanmaması için yetkililerin acilen adım atması gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİK İHLALLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, köprüye erişimi engellemek amacıyla 2024 yılında da çevrede hendekler kazılmıştı. Ancak bazı kişilerin bu engelleri yasa dışı yollarla kapatarak viyadüğe yeniden ulaşım sağladığı öne sürüldü.

Yetkililer ayrıca yapının geçmişte faaliyet gösteren bir demiryolu şirketine ait olduğunu, şirketin faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle köprünün bakım ve güvenliğinden sorumlu doğrudan bir kurumun bulunmadığını belirtti.

YEREL YÖNETİCİLERDEN DESTEK

Yerel yöneticiler yıkım girişimine destek verirken, çalışmaların hangi tarihte başlayacağına ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmış değil. Ancak Maria Eduarda'nın ölümünün ardından köprünün tamamen ortadan kaldırılması yönündeki talepler her geçen gün daha da güçleniyor.