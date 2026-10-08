Güney Kıbrıs'ta Türk izlerini siliyorlar! Atatürk Caddesi tabelası kaldırıldı

Kıbrıslı Rumlar, 1974 öncesinde Türk nüfusunun yoğun olarak ikamet ettiği kentlerde Türk varlığına ait izleri adım adım ortadan kaldırıyor. Daha önce Larnaka’da yer alan Piyale Paşa ve İstanbul sokak tabelalarını yerinden söken Rum yönetimi, benzer bir karara Baf kentinde imza attı.

SAĞ PARTİLERİN OYLARIYLA GEÇTİ: HÜKÜMET ONAYI BEKLENİYOR

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Baf Belediyesi, Türk mahallesinde bulunan "Kemal Atatürk Caddesi"nin ismini değiştirmek üzere toplandı. Belediye Meclisi, önceki akşam yapılan oturumda oy çokluğuyla caddenin yeni adını “Hafıza ve Umut” olarak belirledi. Bölgedeki milliyetçi sağ partilerin oylarıyla meclisten geçen kararın yürürlüğe girmesi için hükümetin resmi onayı gerekiyor.

1991'DE BÖLGENİN NÜFUS YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Kararın alındığı Baf kenti, günümüzde Türk karşıtı politikalarıyla bilinen Rum milliyetçi partilerinin merkez üssü konumunda bulunuyor. Rum yönetimi, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden gelen Pontuslu Rumları bu bölgeye yerleştirdi. Kentte Pontuslu Rumların yanı sıra Ermeni nüfus da yoğun olarak yaşamını sürdürüyor.

Türk mahallesindeki müdahale yalnızca Atatürk Caddesi ile sınırlı kalmıyor. Baf kentinde günümüzde edebiyat ve siyaset tarihinin önemli figürlerinden Namık Kemal ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yanı sıra, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adını taşıyan sokaklar da bulunuyor. Rum yönetiminin gündeminde, bu isimlerin de sokak tabelalarından kaldırılarak değiştirilmesi planı yer alıyor.