GPS verisini paylaşan daha farklı vergilendirilecek! Yeni sistem gündemde

Elektrikli araçların hızla yaygınlaşması, hükümetleri yeni vergi modelleri üzerinde çalışmaya yönlendiriyor. İngiltere, bu kapsamda 2028 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve elektrikli araçlardan kat edilen mesafeye göre vergi alınmasını öngören yeni sistemi kamuoyuyla paylaştı.



Son yıllarda hem dünya genelinde hem de Türkiye’de satışlarını artıran elektrikli otomobiller, çevre dostu yapıları düşük kullanım maliyetleri ve gelişen batarya teknolojileri sayesinde otomotiv sektöründe önemli bir paya ulaştı. Elektrikli araç sayısındaki artışın ardından İngiltere, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları kapsayan elektrikli araç vergisi (eVED) sisteminin ayrıntılarını açıkladı.



GPS İLE VERİ PAYLAŞIMI SEÇENEĞİ SUNULACAK

Nisan’ın 2028’de yürürlüğe girmesi planlanan sistem kapsamında sürücülere isteğe bağlı telematik başka bir deyişle kablosuz veri aktarımı seçeneği sunulacak. Özellikle 2018 sonrası üretilen ve 5G/4G telematik altyapısına sahip araçların kullanıcıları, kat ettikleri kilometre bilgisini kablosuz olarak İngiltere Sürücü ve Araç Ruhsatlandırma Kurumu’nun veritabanına aktarılabilecek.

İngiliz hükümeti bu uygulamanın hem bürokratik işlemleri azaltacağını hem de aracını yurt dışında kullanan sürücüler için daha adil bir vergilendirme sağlayacağını belirtiyor.

GPS verileri sayesinde yalnızca Birleşik Krallık sınırları içerisinde yapılan kilometreler vergilendirilecek.

KİLOMETRE BAŞINA VERGİ ALINACAK

Yeni eVED sistemine göre tamamen elektrikli araçlardan mil başına 0,0 3 sterlin şarj edilebilir hibrit araçlardan ise mil başına 0,015 sterlin vergi alınacak.

Vergi hesaplamasında hibrit araçların yolun yarısını elektrik, yarısını ise benzinli motorla kat ettiği varsayılıyor. Düzenleme kapsamında yılda ortalama 20.000 km yol yapan bir elektrikli araç sahibinin 372 sterlin ödemesi gerekecek. Bu rakam Türk Lirası olarak 23.465 TL’ye denk geliyor. Hibrit araç sahib i ise 186 sterlin ödeyecek. Bu rakam ise Türk Lirası olarak 11.732 TL vergi ödemesi demek oluyor.

GPS üzerinden veri paylaşmayı tercih etmeyen sürücüler için süreç manuel olarak işleyecek. Sıfır araç sahipleri, ilk zorunlu araç muayenesine (MOT) kadar her yıl kilometre kontrolüne gitmek zorunda olmayacak.