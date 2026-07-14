Ukrayna'da yeni dönem! Başbakan Sviridenko istifa etti

Ukrayna'da hükümette beklenen değişim süreci resmen başladı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kabinede kapsamlı bir revizyona gidileceğini duyurmasının ardından Başbakan Yulia Sviridenko görevinden istifa etti.

Zelenski'nin talebi doğrultusunda istifasını sunan Sviridenko'nun ayrılığı Ukrayna Parlamentosu tarafından da kabul edildi. Böylece kabine değişikliği kapsamında hükümette ilk resmi görev değişikliği gerçekleşmiş oldu.

ZELENSKİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Görevden ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sviridenko, kendisine duyduğu güven nedeniyle Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti. Paylaşımında görev yaptığı süre boyunca ülkeye hizmet etme fırsatı bulduğu için memnuniyet duyduğunu ifade eden Sviridenko, yeni hükümetin çalışmalarına başarı dileklerini iletti.

Sviridenko'nun istifasıyla birlikte gözler Zelenski'nin oluşturacağı yeni kabineye çevrilirken, hükümette yapılacak diğer değişikliklerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.