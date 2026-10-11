Gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi liderleri serbest bırakıldı

Hindistan’da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan “Hamam Böceği Halk Partisi” adlı siyasi hareketin liderleri serbest bırakıldı.

Hareketin avukatı Ratna Singh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Abhijeet Dipke, Saurav Das ve Ashutosh Ranka’nın “bir yıl boyunca barışı ihlal etmeme” şartıyla salıverildiğini duyurdu.

Söz konusu şartın, liderlerin protestolara katılımını veya siyasi hareketin faaliyetlerini nasıl etkileyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

2 BİNİ AŞKIN GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarını protesto eden hareketin çağrısıyla çok sayıda gösterici, Yeni Delhi’deki Jantar Mantar Meydanı’nda bir araya gelmişti.

Polisin müdahalesinin ardından 2 bini aşkın gösterici gözaltına alınmıştı. Hareketin lideri Abhijeet Dipke ile diğer grup yöneticilerinin de Mumbai’den Yeni Delhi’ye yaptıkları yolculuk sırasında havalimanında uçak içerisinde gözaltına alındığı bildirilmişti.

Gözaltına alınan göstericilerin çoğu birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA SEÇMEN LİSTELERİNİN YENİLENMESİ VAR

Hindistan’da seçmen listelerine ilişkin tartışmalar, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde başlatılan “Özel Yoğun Revizyon” uygulamasıyla gündeme geldi. Uygulama daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetime bağlı bölgelere yayıldı.

Seçim Kurulu, düzenlemenin mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarını silmeyi, seçme hakkına sahip kişilerin ise listelerde kalmasını sağlamayı amaçladığını belirtiyor.

Muhalefet partileri ise uygulama kapsamında seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istendiğini ve bunun milyonlarca kişinin seçmen listelerinden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30’a kadar küçülebileceği öne sürülüyor.

Muhalefet ayrıca, Gyanesh Kumar başkanlığındaki Seçim Kurulunu seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi’nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve kurul başkanının istifa etmesini talep ediyor. Seçim Kurulu ise uygulamanın amacını uygun seçmenlerin listelerde kalmasını sağlamak olarak açıklıyor.