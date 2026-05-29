Hindistan'da Hamam Böceği Halk Partisi kuruldu

Hindistan’da bir Yüksek Mahkeme yargıcının duruşma esnasında gençlere yönelik sarf ettiği sözler, ülke genelinde durdurulamaz bir gençlik hareketinin doğmasına yol açtı. Sosyal medyada başlayan protestolar dalga dalga büyüyerek iktidar partisinin dijital gücünü bile geride bıraktı.

YARGICIN "HAMAM BÖCEĞİ" BENZETMESİ İNTERNETE DÜŞTÜ

Her şeyi başlatan olay, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir duruşmada yaşandı. Hindistan Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Surya Kant, istihdam sorunu yaşayan ve mesleki başarı elde edemeyen bazı gençlerden bahsederken "hamam böcekleri gibi" ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, bu hakaret içerikli benzetme kısa süre içinde X, Instagram ve WhatsApp grupları üzerinden hızla yayıldı. Ekonomik zorluklar, işsizlik ve gelecek kaygısıyla mücadele eden milyonlarca genç, bu ifadeyi insanlık onurunu zedeleyici bularak büyük bir tepki gösterdi.

MİZAHLA BAŞLAYAN AKIM DİJİTAL BİR PARTİYE EVRİLDİ

Yargıcın yarattığı infialin ardından, ABD'deki Boston Üniversitesi'nden mezun olan 30 yaşındaki Abhijeet Dipke isimli genç, Instagram'da "Cockroach Janta Party" (Hamam Böceği Halk Partisi) adıyla bir profil oluşturdu.

Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki partisi Bharatiya Janata Party'ye (BJP) ironik bir gönderme yapan bu hesap, başlangıçta bir internet mizahı olarak görülse de kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Kendilerini "işe yaramaz hamam böceği" olarak tanımlayan milyonlarca gencin katılımıyla, hamam böceği figürü bir aşağılama unsuru olmaktan çıkıp, baskılara karşı dayanıklılığın ve sistemi eleştirmenin ortak sembolü haline geldi.

SOSYAL MEDYADA İKTİDAR PARTİSİNİ GERİDE BIRAKTILAR

Hareketin benimsediği "Laik, sosyalist, demokratik, tembel" sloganı, eğlenceli üslubunun altında derin toplumsal problemleri barındırıyor.

Gençler bu platform aracılığıyla yüksek gıda enflasyonunu, işsizliği, eğitim ve sınavlardaki skandalları, yolsuzluk iddialarını ve geçim sıkıntılarını yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Geleneksel siyasetin seslerini duymadığını düşünen kitlelerin akınıyla birlikte, 29 Mayıs itibarıyla akımın Instagram hesabındaki takipçi sayısı 22 milyonu geride bıraktı. Bu sayı, ülkeyi yöneten BJP'nin resmi sosyal medya takipçi kitlesini bile aşmış durumda.

HESAP ERİŞİME ENGELLENDİ

Hareketin bu denli devasa bir kitleye ulaşması Hindistan hükümetini de harekete geçirdi. Hamam Böceği Partisi'nin X platformundaki hesabı Hindistan sınırları içinde erişime kapatıldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Hareketin lideri Dipke ise şahsi sosyal medya hesaplarına olan erişimini kaybettiğini ve bu süreçte ölüm tehditleri aldığını dile getirdi. Ancak iktidar kanadından gelen bu baskılar hareketi zayıflatmak yerine, gençlerin motivasyonunu ve toplumsal görünürlüğünü daha da artırdı.

Oluşumun kurucularının kendilerini radikal bir devrim hareketi olarak değil, demokratik haklar çerçevesinde itirazlarını sunan barışçıl bir gençlik platformu olarak tanımladıkları biliniyor.