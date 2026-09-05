Girne'deki tekne faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Kayıp 15 kişi hâlen aranıyor

KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan Filo Jet isimli geminin enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, kayıp 15 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere denize açılan yolcu gemisinin batmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler, enkaz çevresinde kayıp yolculara ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazanın ardından yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, geminin enkazında daha önce bulunan iki kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini duyurdu.

Üstel, polis ekiplerinin yürüttüğü kimlik tespit çalışmaları sonucunda cenazelerin Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğunun kesinleştirildiğini ve ailelerine bilgi verildiğini açıkladı. Başbakan Üstel, hayatını kaybeden Özdemir ve Özbolat'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ DE BÖLGEDE

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri de destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, faaliyetlerin TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Ekipler, enkaz çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, denizdeki koşullar ve enkazın durumu dikkate alınarak kayıp yolculara ulaşılması için arama faaliyetlerine devam ediliyor.