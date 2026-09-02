George Clooney'e yaşam boyu ödülü: Beceriksiz insanlar tarafından yönetilen bir ülkede yaşamak zor

İtalya'nın Venedik kentinde bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Uluslararası Film Festivali, sinema dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya başladı.

Festivalin açılış töreninde ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı George Clooney'e "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan" ödülü verildi.

CLOONEY VE LAURA DERN KIRMIZI HALIDA

Ödül töreni öncesinde düzenlenen kırmızı halı etkinliğine George Clooney'nin yanı sıra ABD'li oyuncu Laura Dern de katıldı.

Clooney, festival kapsamında yaptığı açıklamalarda sinema kariyerinin yanı sıra ABD'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle de gündeme geldi.

TRUMP'I İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

George Clooney, ABD'deki mevcut yönetimi isim vermeden eleştirdi.

Clooney, "Beceriksiz insanlar tarafından yönetilen bir ülkede yaşamak kolay değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin tarihin talihsiz bir döneminden geçtiğini düşündüğünü belirten Clooney, ülkesinin geçmişte de zor zamanlar yaşadığını ve mevcut dönemin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

"DEĞERLENDİRME ANI OLACAK"

Clooney, ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimlere de değindi.

Ünlü oyuncu, seçimlerin ülke açısından önemli bir değerlendirme noktası olacağını belirterek, her şeyin yolunda gitmesi halinde ABD'nin daha normal bir döneme dönebileceğini ifade etti.

George Clooney, kariyeri boyunca oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık alanlarında da çok sayıda projede yer aldı. Venedik Film Festivali'nde verilen Yaşam Boyu Başarı Altın Aslanı ise sanatçının sinema kariyerine yönelik en önemli ödüllerden biri olarak öne çıktı. (AA)