Genç çift cezaevinde evlendi, damat saatler sonra idam edildi

İran'da rejim karşıtı gösteriler nedeniyle tutuklanan genç bir çiftin hikâyesi, cezaevinde gerçekleşen nikâhın ardından gelen idam haberiyle trajediye dönüştü. 25 yaşındaki Alireza Sepahi, 22 yaşındaki nişanlısı Mahshad Keshani ile telefon üzerinden evlendi. Ancak genç adam, nikâhtan yalnızca saatler sonra idam edildi.

İsfahan'daki ayrı cezaevlerinde tutulan çift, yüz yüze görüşme imkânı bulamadı. Sepahi'nin infazının yaklaşması üzerine Keshani, nişanlısıyla evlenebilmek için harekete geçti. İnsan hakları avukatı Amirsalar Davoudi'nin aracılığıyla düzenlenen törene aileler de telefon üzerinden katıldı.

Bu nikâh, iki gencin birlikte kurmak istediği hayatın gerçekleşmesine yönelik son girişim oldu. Törenin ardından Sepahi'nin infazı durdurulmadı.

DAHA ÖNCE DE İDAM SEHPASINA GÖTÜRÜLDÜ

Sepahi'nin infaz süreci temmuz ayında da gündeme geldi. İnsan hakları örgütlerinin aktardığına göre genç adam, 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek infaz öncesinde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme üzerine infaz ertelendi.

Ancak Sepahi'nin hayatta kalması, idam kararının ortadan kalkmasını sağlamadı. Ekim ayının başında ailesine son görüş için izin verilmesinin ardından yeniden infaz hazırlığı yapıldığı bildirildi. İnsan hakları örgütleri, infaz öncesinde ailesinin cezaevine çağrılmasını kararın uygulanacağına ilişkin ciddi bir işaret olarak değerlendirdi.

AYNI DOSYADAN BİR TUTUKLU DAHA İDAM EDİLDİ

İran yargısına bağlı Mizan haber ajansının açıklamasına göre Sepahi ve aynı dosyada yargılanan Alireza Raisi, 5 Ekim'de idam edildi. İki isim, ocak ayında İsfahan'da düzenlenen protestolar sırasında dört güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle bağlantılı suçlamalarla yargılanmıştı.

İran makamları, sanıkları silahlı gruba üyelik, kamu güvenliğini tehdit etme ve şiddet olaylarına katılma gibi suçlarla itham etti. İnsan hakları örgütleri ise davanın yürütülme biçimine ve sanıklara verilen ölüm cezalarına itiraz etti.

İŞKENCE VE ADİL YARGILANMA TARTIŞMASI

İnsan hakları kuruluşları, İsfahan'daki Alikhani Meydanı olaylarıyla bağlantılı davada sanıkların işkence altında itirafa zorlandığı, avukatlara erişimlerinin kısıtlandığı ve savunma delillerinin gerektiği gibi değerlendirilmediği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Human Rights Watch da İran'da protestolarla bağlantılı ölüm cezası davalarında ciddi usul sorunlarına dikkat çekti. Kuruluş, bazı davaların son derece kısa yargılama süreçlerinin ardından sonuçlandığını ve sanıkların adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine ilişkin kaygılar bulunduğunu bildirdi.

Sepahi'nin infazının ardından aileye cenazenin teslim edilmediği ve genç adamın memleketinde defnedilmesine izin verilmediği de insan hakları kaynaklarının aktardığı bilgiler arasında yer aldı. Böylece nişanlısıyla evlenebilmek için son bir fırsat arayan genç adamın hikâyesi, nikâhından saatler sonra gelen idam kararıyla son buldu.