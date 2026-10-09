İdam girişiminden sağ kurtulan mahkum iyileşiyor! Yürümeye başladı

ABD'nin Tennessee eyaletinde infaz sırasında hayatta kalmasıyla dünya gündemine giren idam mahkumu Christa Pike'tan yeni haber geldi. İki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen yaşamını yitirmeyen 50 yaşındaki Pike'ın sağlık durumunda ilerleme kaydedildi. Avukatlarının açıklamasına göre Pike, hastanede destek alarak yürümeye ve yeniden normal beslenmeye başladı. Ancak yaşadığı ağır sürecin kalıcı etkiler bırakıp bırakmayacağı henüz bilinmiyor.

Pike'ın infazı 30 Eylül'de gerçekleştirilmeye çalışıldı. Yetkililerin ölümcül enjeksiyon uygulamasına rağmen Pike'ın kalbi durmadı ve nefes almaya devam etti. İnfaz girişiminin başarısız olması üzerine hastaneye kaldırılan mahkum, ilk günlerini bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı geçirdi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Avukatlarının paylaştığı son bilgilere göre Pike, 6 Ekim'de bilincini yeniden kazandı ve konuşmaya başladı. İlk günlerde durumunun ağırlığı nedeniyle uzun vadeli iyileşme ihtimali belirsizliğini korurken, sonraki günlerde hareket kabiliyetinde ve beslenmesinde ilerleme görüldü. Bununla birlikte, kollarında oluşan yaralanmaların ve bilişsel sorunların ne ölçüde düzeleceği konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

Avukatı "Fiziksel iyileşmesi olağanüstü olsa da yaşadığı olayın uzun vadeli etkileri konusunda hala önemli sorular var. Christa, başarısız bir idam girişiminden kurtulmanın yol açtığı derin psikolojik travmayla başa çıkmaya çalışıyor. Buna, öleceğine inanmanın getirdiği dehşet, acı ve belirsizlik de dahil" açıklamasını yaptı.

MÜEBBET HAPİS ÇAĞRISI

Pike'ın avukatları, fiziksel durumundaki iyileşmeye rağmen infaz girişiminin psikolojik sonuçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hukuk ekibi, Pike'ın öleceğine inanarak yaşadığı korku, acı ve belirsizliğin ağır bir travmaya yol açtığını belirtti.

Avukatlar, Tennessee Valisi Bill Lee'ye yeniden başvurarak idam cezasının müebbet hapse çevrilmesini istedi. Pike'ın bir kez daha infaz girişimine maruz bırakılmaması gerektiğini savunan ekip, yaşananların ardından mahkumun geleceğine ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekti.

İNFAZLAR DURDURULDU

1995 yılında, henüz 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunan Pike, yaklaşık 30 yıldır idam cezasını bekliyordu. Ancak 30 Eylül'deki başarısız infaz girişimi, Tennessee'de ölüm cezasının uygulanma biçimine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Vali Bill Lee, olayın nedenlerini belirlemek üzere bağımsız ve kapsamlı bir inceleme başlatılmasını istedi; eyalette 2026'nın geri kalanında yapılması planlanan infazları da durdurdu. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın olaydan birkaç gün sonra görevinden ayrılması da tartışmaların boyutunu artırdı.

DELİLLER MUHAFAZA EDİLECEK

Pike'ın avukatları ise infaz sırasında kullanılan ilaçlar, tıbbi ekipman ve diğer kanıtların korunması için hukuki girişimde bulundu. Mahkeme, 7 Ekim'de başarısız infazla bağlantılı delillerin muhafaza edilmesine karar verdi. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve olası kalıcı sağlık sorunlarına ilişkin incelemeler sürerken, Pike'ın yeniden idam edilip edilmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar açıklanmadı.