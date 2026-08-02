Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Füzeler büyükelçiliğin dibine düştü: Litvanya'dan Rusya'ya sert tepki

Füzeler büyükelçiliğin dibine düştü: Litvanya'dan Rusya'ya sert tepki

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği füze saldırısında Litvanya Büyükelçiliği hasar aldı. Litvanya, saldırının ardından Rusya’nın diplomatik temsilcisini Dışişleri Bakanlığı’na çağıracağını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Füzeler büyükelçiliğin dibine düştü: Litvanya'dan Rusya'ya sert tepki

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun cumartesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırısında iki füzenin Litvanya Büyükelçiliği binasının yakınına düştüğünü açıkladı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlamaların etkisiyle büyükelçiliğin camlarının kırıldığı, güneş panellerinin hasar gördüğü ve bahçeye enkaz parçalarının savrulduğu bildirildi.

Füzeler büyükelçiliğin dibine düştü: Litvanya'dan Rusya'ya sert tepki - Resim : 1

FÜZELER BÜYÜKELÇİLİĞİN YAKININA DÜŞTÜ

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, füzelerden birinin büyükelçilik binasının yaklaşık 10 metre, diğerinin ise 150 metre yakınına isabet ettiğini belirtti.

Füzeler büyükelçiliğin dibine düştü: Litvanya'dan Rusya'ya sert tepki - Resim : 2

Budrys, saldırının ardından Rusya’nın diplomatik temsilcisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, protesto edileceğini açıkladı. Rusya’ya yönelik diplomatik girişimlerin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Budrys, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif: Kürsüden açıkladıAziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif: Kürsüden açıkladı

Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulunan Budrys, Moskova’nın müzakere masasına ancak uluslararası baskının artırılmasıyla oturabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Ukrayna Rusya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro