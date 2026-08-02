Füzeler büyükelçiliğin dibine düştü: Litvanya'dan Rusya'ya sert tepki
Rusya’nın Kiev’e düzenlediği füze saldırısında Litvanya Büyükelçiliği hasar aldı. Litvanya, saldırının ardından Rusya’nın diplomatik temsilcisini Dışişleri Bakanlığı’na çağıracağını duyurdu.
Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun cumartesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırısında iki füzenin Litvanya Büyükelçiliği binasının yakınına düştüğünü açıkladı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlamaların etkisiyle büyükelçiliğin camlarının kırıldığı, güneş panellerinin hasar gördüğü ve bahçeye enkaz parçalarının savrulduğu bildirildi.
FÜZELER BÜYÜKELÇİLİĞİN YAKININA DÜŞTÜ
Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, füzelerden birinin büyükelçilik binasının yaklaşık 10 metre, diğerinin ise 150 metre yakınına isabet ettiğini belirtti.
Budrys, saldırının ardından Rusya’nın diplomatik temsilcisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, protesto edileceğini açıkladı. Rusya’ya yönelik diplomatik girişimlerin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Budrys, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulunan Budrys, Moskova’nın müzakere masasına ancak uluslararası baskının artırılmasıyla oturabileceğini dile getirdi.