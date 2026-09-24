Fransa Husilerle savaşan Suudi Arabistan'a asker gönderecek: Macron resmen duyurdu

Fransız TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınına konuk olan Macron, Suudi Arabistan'daki liman kenti Yanbu'daki enerji tesisini korumak için askeri destek göndereceklerini duyurdu. Herhangi bir çatışmaya dahil olmayacaklarını söyleyen Macron, bölgedeki durumun gelecek günlerde düzelmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının da hızla düşeceğini belirtti.

YANBU TESİSİ İÇİN ASKER, RADAR VE SAVUNMA SİSTEMLERİ GÖNDERİLECEK

Suudi Arabistan'daki liman kenti Yanbu'daki enerji tesisini korumak için askeri imkanlar göndereceklerini duyuran Macron, "Bugün, Suudilerle bu görüşmeyi tamamladık. Askeri imkanlar göndereceğiz, yani tesisi korumak için asker, radar, savunma sistemleri göndereceğiz." diye konuştu.

CIA İDDİASI YALANLANDI

Macron, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), "Fransız istihbaratını Rusya'nın Fransa'nın güneyindeki bir saldırı ihtimaline karşı bilgilendirdiğine" dair iddiayı yalanladı.

'FRANSA ÇATIŞMAYA DAHİL OLMAYACAK'

Herhangi bir çatışmaya dahil olmayacaklarını söyleyen Macron, eğer bölgedeki durumun gelecek günlerde düzelmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarının da hızla düşeceğini belirtti. Bu kararların kendilerine bağlı olmadığının altını çizen Macron, "Bu süreç boyunca, hükümet en fazla ihtiyaç duyan ekonomik sektörlere yardım etmek için hareket ediyor." dedi.

MECLİSİ FESHETME AÇIKLAMASI

Macron, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinden aylar önce Meclisi feshetmenin kötü bir şey olacağını dile getirerek, seçimler için desteklediği adayı açıklamadı.

AA