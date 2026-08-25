Macron ve Bin Selman'ın anime tutkusu dev projeye dönüştü: Paris'e 6 milyar euroluk tema parkı

Fransa ile Suudi Arabistan, dünyanın en popüler manga ve anime serilerinden Dragon Ball Z'yi Avrupa'nın kalbine taşıyacak dev bir eğlence parkı için düğmeye bastı. Projenin, Paris'in kuzeybatısındaki Cergy-Pontoise bölgesinde hayata geçirilmesi ve yatırım tutarının yaklaşık 6 milyar euroya ulaşması planlanıyor.

Proje, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyareti sırasında kamuoyuna duyuruldu. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre parkın, Dragon Ball Z'nin karakterleri, dünyası ve hikâyesinden ilham alan geniş kapsamlı bir eğlence kompleksi olması planlanıyor.

İKİ LİDER DE ANİME TUTKUNU

Projenin arkasında yalnızca ekonomik hedeflerin değil, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Muhammed bin Selman'ın Dragon Ball Z'ye yönelik ortak ilgisinin de bulunduğu belirtildi.

Fransız yetkililere göre iki lider, Macron'un Suudi Arabistan ziyareti sırasında anime ve manga serisine duydukları ortak ilgiyi fark etti. Dragon Ball Z temalı park fikrinin de bu sohbetlerin ardından gündeme geldiği ifade edildi.

6 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Projeyi, Suudi Arabistan'ın eğlence ve yatırım şirketi Qiddiya finanse edecek. Yaklaşık 6 milyar euroluk yatırımın, Suudi Arabistan'ın ekonomisini petrol gelirlerine bağımlı olmaktan çıkarma ve turizm ile eğlence sektörlerini büyütme stratejisinin önemli adımlarından biri olması bekleniyor.

Riyad yönetimi aynı zamanda bu tür uluslararası projeler aracılığıyla küresel eğlence sektöründeki ağırlığını artırmayı hedefliyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAK

Henüz projenin kesin açılış tarihi açıklanmazken, inşaat çalışmalarının birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Tamamlandığında kompleksin üç ayrı eğlence parkından oluşması ve Avrupa'nın en büyük tema parkı yatırımları arasında yer alması planlanıyor.

Parkın yaklaşık 22 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülürken, projenin Fransa açısından da önemli bir yabancı yatırım niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. Fransız yetkililer, anlaşmayı ülkenin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunun göstergelerinden biri olarak görüyor.

Projenin bazı teknik ve ticari ayrıntıları ise henüz kesinleşmiş değil.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyareti kapsamında Dragon Ball Z temalı park projesinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler de gündeme geldi. Paris yakınlarında bir şatoya sahip olan Suudi Veliaht Prensi, nadir gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinden biri kapsamında Fransa'ya geldi.

Bin Selman, pazar günü Paris'te düzenlenen Espor Dünya Kupası'nın kapanış törenine Macron ile birlikte katıldı.

Dragon Ball Z temalı milyarlarca euroluk park projesinin hayata geçmesi halinde, Fransa yalnızca Avrupa'nın önemli turizm merkezlerinden biri olmakla kalmayacak, aynı zamanda Japon popüler kültürünün en tanınmış markalarından birini dev bir eğlence kompleksiyle Avrupa'ya taşıyan ülkelerden biri olacak.