Florida’da şiddetli patlama! Jeff Bezos’un mega projesi saniyeler içinde yok oldu

New Glenn roketinin "sıcak ateşleme" testi sırasında büyük bir olay yaşandı ve meydana gelen patlama kilometrelerce uzaktan görülebildi bizzat şahit olundu. Yaşanan bu büyük kazanın ardından milyarder iş insanı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

USA Today'in aktardığı habere göre, Blue Origin şirketine ait bir roket, Florida'da bulunan Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndaki fırlatma rampasında büyük bir gürültüyle patladı. Sosyal medyada hızla yayılan inanılmaz patlama görüntüleri, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Blue Origin, e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos tarafından kurulan özel bir uzay havacılık şirketidir.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğe sahip olan bu devasa New Glenn roketi, 28 Mayıs Perşembe günü kritik bir aşamadaydı. Amazon'un alçak Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planladığı 48 geniş bant internet uydusunun fırlatılmasından hemen önce, son kontrol aşaması olan "sıcak ateşleme" motor testinden geçiyordu. Roketin asıl fırlatılma tarihi ise şirket tarafından henüz resmi olarak açıklanmamıştı.

Yaşanan kazanın ardından Blue Origin şirketi sosyal medya hesapları üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bugünkü motor testleri sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi" ifadelerine yer verildi. Şirket yönetimi, fırlatma üssündeki tüm çalışanların ve personelin tamamen güvende olduğunu, olay yerinde kayıp ya da yaralı kimsenin bulunmadığını özellikle vurguladı. Ayrıca, "Tüm personelin kayıtları ve kontrolleri eksiksiz tamamlandı. Konuyla ilgili ek bilgileri en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" denildi.

Olayın ardından şirketin kurucusu Jeff Bezos da bizzat devreye girerek konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bezos açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm mürettebat üyelerimiz tamamen güvende ve şans eseri kimse yaralanmadı. Patlamanın kesin nedenini şu an söylemek için henüz çok erken; ancak soruşturma çoktan başladı ve tam olarak neyin ters gittiğini tespit ediyoruz. Bizim için son derece zor ve üzücü bir gündü. Ancak ihtiyacımız olan her şeyi en baştan, yeniden inşa edeceğiz ve uçuşlarımıza kaldığımız yerden geri döneceğiz. Geleceğe doğru hareket etmeye kesinlikle değer".

Şirket sözcüsü ise şu an için olayın detaylarına dair daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Yeni Glenn roketi, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi güçlü rakipleriyle küresel bir yarış içinde olan Blue Origin için hayati bir anahtar proje konumundadır. Bu devasa roket, büyük uydu yüklerini yörüngeye fırlatmanın yanı sıra, gelecekte Ay'a yapılacak insanlı görevler ve derin uzay keşifleri için de özel olarak tasarlanmıştı.