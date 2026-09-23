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FBI'da siber saldırı krizi: Neredeyse tüm ajanların bilgisi çalındı

FBI, FBIjobs.gov sitesine yönelik yetkisiz erişim iddiaları üzerine soruşturma başlattı. ShinyHunters, "neredeyse tüm FBI ajanları" ve başvuru sahiplerine ait "son derece hassas" bilgileri çaldığını öne sürdü.

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FBI'da siber saldırı krizi: Neredeyse tüm ajanların bilgisi çalındı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bilgisayar korsanlarının çevrimiçi iş portalını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma açtı. İhlalin, bürodaki binlerce ajan ve aile üyelerinin kişisel bilgilerinin çalınmasına yol açmış olabileceği belirtildi. Bahsi geçen saldırıyı siber suç grubu ShinyHunters üstlenmişti. Grup, "neredeyse tüm FBI ajanlarına ait son derece hassas" bilgileri ele geçirdiğini öne sürmüştü.

FBI'DAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

FBI resmi açıklamasında, "FBI, FBIjobs.gov sitesiyle ilgili yetkisiz faaliyet iddialarından haberdardır ve konuyla ilgili soruşturma yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

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SHINYHUNTERS'TAN 'HASSAS' BİLGİ İDDİASI

Soruşturmanın doğrulanması, siber suç grubu ShinyHunters'ın çevrimiçi bir mesaj paylaşarak "neredeyse tüm FBI ajanları" ve büroya iş başvurusunda bulunanlarla ilgili "son derece hassas" bilgileri çaldığını iddia etmesinden saatler sonra geldi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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