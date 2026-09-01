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Evine teras yaparken buldu: Vikinglerin 18,5 kiloluk hazinesini çıkardı

Danimarka’nın Rebild kentinde bahçe kazısı yapan mülk sahibi, kilden kap içinde 18,5 kilogramlık 10. yüzyıl Viking gümüş hazinesi buldu.

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Evine teras yaparken buldu: Vikinglerin 18,5 kiloluk hazinesini çıkardı

Danimarka'nın Rebild kentinde evine teras yapan bir mülk sahibi, kilden bir kap içine gizlenmiş 18,5 kilogramlık Viking gümüş hazinesi buldu. 10. yüzyıldan kalan devasa gömü, bugüne kadar ülkede çıkarılan en büyük gümüş hazinesi olarak kayıtlara geçti ve bölgenin tarihi önemini kanıtladı.

Evine teras yaparken buldu: Vikinglerin 18,5 kiloluk hazinesini çıkardı - Resim : 1

BAHÇE KAZISINDA ORTAYA ÇIKTI

Kuzey Yutland Müfettişliği ve Danimarka Ulusal Müzesi uzmanları, bahçe zemin hazırlığı sırasında bulunan parçaları incelemeye aldı. Çömlek parçalarının altında toprağa saçılmış halde 700 parçadan oluşan devasa bir koleksiyon tespit edildi. Gömünün içinden gümüş külçeler, takılar, küçük bir Thor çekici ve üzerinde 'hutu' yazılı runik gümüş bar çıkarıldı.

Evine teras yaparken buldu: Vikinglerin 18,5 kiloluk hazinesini çıkardı - Resim : 2

KÜRESEL TİCARET AĞININ MERKEZİ

Hazinedeki en genç sikkenin 921 ile 925 yılları arasında York'ta basıldığı saptandı. Koleksiyonda yer alan Arap dirhemleri ile Anglo-Sakson sikkeleri, gümüşün Doğu İslam dünyasından Batı'ya uzanan küresel ticaret hatlarıyla bölgeye ulaştığını gösteriyor.

Evine teras yaparken buldu: Vikinglerin 18,5 kiloluk hazinesini çıkardı - Resim : 3

Aynı bölgede 1971 yılında bulunan 4 kilogramlık gümüş hazinesi ve yakın zamanda çıkarılan 762,5 gramlık altın bilezikler, Rebild'in ticaret ağlarının merkezinde durduğunu doğruladı.

Evine teras yaparken buldu: Vikinglerin 18,5 kiloluk hazinesini çıkardı - Resim : 4

SİSTEMLİ BİR EKONOMİSİ

Kuzey Yutland Müfettişliği Arkeoloğu Torben Sarauw, "Eserler rastgele bir birikimden ziyade yapılandırılmış bir değer sistemine işaret ediyor" dedi. Viking Çağı'nda gümüşün sikkelerin nominal değerinden ziyade tartılarak ödeme aracı şeklinde kullanıldığı vurgulandı.

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Danimarka Ulusal Müzesi Küratörü Kirstine Pommergaard ise "Sikke üzerindeki kılıç, çekiç ve St. Peter yazıtı, Hristiyan ile Eski Nors simgelerinin yan yana bulunduğunu kanıtlıyor" ifadesini kullandı. Bulunan paha biçilmez parçalar kültürel miras yasası kapsamında değerlendirildikten sonra Fyrkat Viking Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Danimarka Tarih Arkeoloji Hazine Gümüş Altın
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