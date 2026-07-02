Eurovision'da tarihi karar! Yarışmaya yeni ülke katılıyor

Avrupa'nın en büyük müzik organizasyonlarından Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl hem kazananıyla hem de aldığı yeni kararla gündem yarattı.

GELECEK YIL BULGARİSTAN'DA

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Bulgaristan adına yarışan Dara, seslendirdiği "Bangaranga" adlı şarkıyla birinciliğe ulaşmıştı. Elde edilen zaferin ardından gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun ev sahipliği hakkı da Bulgaristan'a geçti.

Buna göre 2027 Eurovision Şarkı Yarışması, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek. Hazırlıkların önümüzdeki dönemde hız kazanması beklenirken, organizasyonla ilgili ilk önemli gelişme de ev sahibi ülkenin açıklanmasının hemen ardından duyuruldu.

KANADA İLK KEZ SAHNEDE

Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile Kanada'nın kamu yayıncısı CBC tarafından yapılan ortak açıklamada, Kanada'nın 2027 yılında Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez resmi olarak katılacağı bildirildi.

Böylece Kanada, 2015 yılında yarışmaya dahil edilen Avustralya'nın ardından Eurovision ailesine katılan ilk yeni ülke olacak.

Organizasyon yetkilileri, Kanada'nın yarışmaya yarı final aşamasından dahil olacağını belirtirken, ülkeyi temsil edecek sanatçı veya grubun ise önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanmasının planlandığını duyurdu.

TÜRKİYE 2013'TEN BERİ YARIŞMIYOR

Kanada'nın katılım kararı, uzun yıllardır Eurovision'dan uzak kalan Türkiye'yi de yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye, yarışmadaki puanlama sisteminin adil olmadığı yönündeki eleştirilerini gerekçe göstererek 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Aradan geçen yıllarda zaman zaman dönüş iddiaları gündeme gelse de resmi bir geri dönüş kararı alınmış değil.