İsrail krizi Eurovision'a pahalıya patladı! Milyonlarca izleyici ekran başından ayrıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın izlenme verilerini açıkladı. Veriler, yarışmanın televizyon izleyici sayısında dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.

EBU'nun yayımladığı rakamlara göre bu yıl 70'incisi düzenlenen Eurovision'u televizyon ekranlarından izleyenlerin sayısı 131 milyon olarak kaydedildi. Böylece yarışma, geçen yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen organizasyona kıyasla 35 milyon daha az kişiye ulaştı. Basel'deki 2025 yarışmasını televizyonlardan yaklaşık 166 milyon kişi takip etmişti.

Ev sahibi Avusturya'da yarışmaya ilgi artarken bazı büyük Avrupa ülkelerinde belirgin düşüşler yaşandı. Eurovision'un izleyici sayısı Polonya'da 3,8 milyon, İngiltere'de 3,7 milyon ve Fransa'da 3,3 milyon kişi azaldı.

SOSYAL MEDYA İZLENMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Televizyon ekranlarındaki düşüşe karşın dijital platformlarda farklı bir tablo ortaya çıktı. Eurovision içeriklerinin sosyal medya platformlarındaki görüntülenme sayılarında artış yaşandığı bildirildi. Böylece organizasyonun dijital etkileşimi yükselirken geleneksel yayınlardaki kayıp dikkat çekti.

İSRAİL BOYKOTU DAMGA VURDU

Bu yılki yarışma yalnızca müzik performanslarıyla değil, İsrail'in katılımı nedeniyle yaşanan tartışmalar ve protestolarla da gündeme geldi. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, İsrail'in yarışmada yer almasına tepki göstererek organizasyonu boykot etme kararı aldı.

12 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk yarı finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Neom Bettan, salondaki bazı seyirciler tarafından protesto edildi. Göstericiler "Soykırımı durdurun" sloganları atarken Filistin bayrakları açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajları verdi. Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan bazı protestocuların güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldığı bildirildi.

16 Mayıs'taki büyük finalde de benzer görüntüler yaşandı. Yarışmada üçüncü sırada sahne alan İsrailli sanatçı, seyircilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi. Ayrıca İsrail'in seyirci oylarının açıklandığı bölüm sırasında salondan yükselen yuhalama sesleri dikkat çekti.

FİLİSTİN HALKINA DAYANIŞMA MESAJLARI

Etkinlik boyunca konuşma yapan aktivistler, gazeteciler ve sanatçılar Filistin halkıyla dayanışma mesajları verirken, İsrail'in yarışmaya katılımını sürdürmesine izin veren Avrupa Yayın Birliği'ni de sert şekilde eleştirdi.

Müzik şöleninden çok siyasi tartışmalar ve protestolarla anılan 2026 Eurovision'un, televizyon izleyici sayısındaki sert düşüşle birlikte organizasyonun geleceğine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor. (AA)