Eurovision şampiyonundan Türkiye'ye davet! 'Lütfen geri dönün'

16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde kazanan Bulgaristan oldu.

Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara'nın seslendirdiği, "Bangaranga" isimli şarkı 516 puan alarak birinci oldu. Bulgaristan'ın 173 puan fark attığı İsrail ise 343 puanla ikinci oldu.

"GELECEK YIL SİZİ BULGARİSTAN’A DAVET EDİYORUZ"

İsrail'e fark atarak Bulgaristan'ı şampiyonluğa taşıyan Dara, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek Eurovision'a Türkiye'yi de davet etti. CNN Türk'e konuşan Dara, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Türkiye Eurovision’a geri dönmeli. Her zaman renkli ve özgün oldunuz. Türkiye’nin müziğini bu sahneye taşımak çok önemli. Dünyada temsil edilmeyi hak ediyorsunuz. Bu sahneyi, Eurovision’a geri dönmeyi hak ediyorsunuz. Gelecek yıl sizi Bulgaristan’a davet ediyoruz. Lütfen geri dönün."

"HER YIL TÜRKİYE'YE GELİYORUM"

Eşinin Türk olduğunu belirten Dara, bu nedenle sık sık Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi:

"Eşim Türk ve ailesi uzun yıllardır Bulgaristan’da yaşıyor. Kız kardeşi hala Türkiye’de yaşıyor. Yeğenlerimiz orada. Türkiye’yi çok seviyoruz. Her yıl geliyorum, her seferinde farklı yerlere seyahat ediyoruz. Tabii ki Edirne en yakın yer olduğu için ailemiz de orada, sık sık gidiyoruz. Ama İstanbul’a da oldukça sık gidiyoruz. İki yıl önce bir yolculuğa çıktık ve daha fazla şehri gezdik. Efes’e gittik ve orası çok ama çok güzel ve büyülüydü. Türk kültürüne, yemeklerine, insanlarına gerçekten hayranım."

TRT'nin 2012 yılından sonra yarışmadan çekilme kararı almasının ardından Türkiye, 2013 yılından beri yarışmada yer almıyor.