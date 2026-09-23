Erdoğan’ı Times Meydanı’nda gökkuşaklı Zeki Müren karşıladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunduğu günlerde, Times Meydanı'nda Türkiye’de LGBTİ+ haklarına yönelik baskılara dikkat çeken bir ilan gösterildi.

"BİZ HEP BURADA OLACAĞIZ"

New York’un dünyaca ünlü meydanındaki dijital panoda, Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren’in peluş kıyafetli bir fotoğrafı kullanıldı. Gökkuşağı renkleriyle çevrelenen Müren’in fotoğrafının yanında İngilizce “We Will Always Be Here” (Biz Hep Burada Olacağız) ifadesine yer verildi.

İlanın, Türkiye’de LGBTİ+ varoluşunun gözaltı, tutuklama, baskı ve sansür uygulamalarıyla ortadan kaldırılamayacağına dikkat çekmek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Times Meydanı'ndaki görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. İlan üzerinden yapılan paylaşımlarda, “Erdoğan ABD’de Zeki Müren’le karşılandı” yorumları öne çıktı.

BÜYÜKELÇİLİKLER ÖNÜNDE PROTESTOLAR

İlanın yayımlandığı günlerde Türkiye’de LGBTİ+ toplumuna yönelik operasyonlar da uluslararası kamuoyunun gündemindeydi. Son operasyonlara karşı Türkiye’deki ve uluslararası insan hakları ile dayanışma örgütlerinden tepki geldi.

Türkiye’nin dış temsilcilikleri önünde de protesto gösterileri düzenlendi. Washington DC, New York, Londra, Madrid, Berlin ve Buenos Aires başta olmak üzere çeşitli kentlerde Türkiye’nin büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirildi.

Gösterilerde LGBTİ+ kişilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterilirken, Türkiye’de LGBTİ+ haklarına ilişkin uygulamalara yönelik uluslararası eleştiriler de yeniden gündeme taşındı.

“LGBTİ+ OLMAK SUÇ DEĞİL"

Eylemlere ilişkin açıklama yapan 19 Mart Platformu, LGBTİ+ olmanın ya da LGBTİ+ haklarını savunmanın suç olmadığını vurguladı.

Platform, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması ve tutuklamaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca LGBTİ+ dernekleri ile bu alanda destek veren kurumlar üzerindeki baskıların kaldırılması istendi.

Platformun talepleri arasında internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin kaldırılması da yer aldı.

Times Meydanı'ndaki Zeki Müren görseli ise bu tartışmaların ortasında, Türkiye’de LGBTİ+ varoluşuna yönelik baskılara karşı sembolik bir mesaj olarak öne çıktı.